Imate s sabo vse zdravstvene izvide?

Predstavljajte si, če bi imeli vsi državljani svoje elektronske zdravstvene kartoteke - vse informacije o svojih boleznih, cepljenjih, alergijah, poročila o zdravljenju, krvne slike, rentgenske slike, recepte - v zares pregledni obliki shranjene v njim in zdravniku dostopni bazi podatkov. Bi zdravnik in tudi bolnik v tem primeru sprejemala boljše odločitve?

Če želimo naše izvide deliti z drugimi zdravniki, jih moramo največkrat kopirati in odnesti fizično na pregled. Po nepotrebnem moramo ponavljati že opravljene preiskave, ker specialist (včasih celo znotraj iste ustanove) ne more dostopati do podatkov o opravljenih preiskavah.

Kljub temu, da imamo v Sloveniji dokaj dobro razvito hrbtenico e-zdravstva in da je viden določen napredek v digitalizaciji zdravstva in zdravstvenih podatkov, nas še vedno prevečkrat presenetijo vprašanja pri obisku zdravnika. "A izvide imate s seboj?", "Ste danes prvič pri nas?", "Se mogoče spomnite, kdaj se je težava pojavila prvič?"

Ključni dokument, ki vsebuje naše zdravstvene podatke, je še vedno dobri stari papirnati zdravstveni karton in če želimo deliti izvide z drugimi zdravniki ali pa nas delodajalec pošlje na zdravniški pregled, je še vedno nujna naša aktivna vloga, da ta karton odpotuje po pošti ali pa elektronsko.

Pa si predstavljajte, da bi imel zdravnik specialist z vašim dovoljenjem dostop do vseh vaših zdravstvenih podatkov in vam ne bi bilo treba vedno znova razlagati svoje zdravstvene zgodovine in ponavljati že opravljenihpreiskav.

Predstavljajte si še, da bi te podatke v anonimizirani obliki lahko dobili raziskovalci in razvojniki in jih uporabili za razvijanje novih storitev in produktov, ki izboljšujejo vaše zdravje in zdravljenje bolezni.

Kaj pa sploh je zdravstveni podatek?

Zdravstveni podatki so vsi podatki o zdravju in zdravstveni oskrbi bolnika. To so zapisi o naših boleznih, zdravljenjih, cepljenjih, alergijah, napotitvah, receptih ... Večinoma gre za podatke, ki jih v našo zdravstveno dokumentacijo vnaša zdravstveno osebje, so pa to tudi podatki, ki jih za nas o nas zbirajo mobilne naprave in jih lahko delimo z zdravnikom.

Zdravstveni podatki so osebne in zaupne narave.

Teh vnosov in podatkov je ogromno, med seboj niso vedno povezani, in v tem je tudi največja težava. Kajti prevečkrat so sami sebi v namen, lahko oziroma morali pa bi biti podlaga za boljše odločitve v korist bolnika in tudi celotne družbe.