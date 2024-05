Imate soglasje za sončno elektrarno, ponudnika pa še ne?

Če ste vlogo za soglasje za postavitev sončne elektrarne oddali pred koncem leta 2023, ste si zagotovili, da bo letni net metering – finančno ugoden sistem obračunavanja presežne porabe električne energije – za vas veljal tudi v prihodnje. A le pod pogojem, da bo vaša elektrarna dejansko postavljena in priključena v omrežje do konca leta 2024. Kaj torej čakate?

Izberite partnerja, ki mu boste zaupali

Pomembno, da za izvedbo projekta izberete partnerja, ki vam bo ves postopek olajšal, in ne obratno. Pri nekaterih manjših izvajalcih morda zamuja dobava panelov, pri drugih ni jasno, ali bodo sploh imeli čas za vašo hišo. Zadnja stvar, ki si jo želite, je, da bi nenehno pogledovali na koledar in se spraševali, ali bo projekt zaključen pravočasno, kje se bo končalo sodelovanje z izvajalcem, kako konkretno bo šel naprej postopek do dejanskega zagona sončne elektrarne in ali boste morali sami naokrog z dokumenti, potem ko bodo mojstri inštalirali panele.