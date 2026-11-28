Ko se temperature spustijo pod ničlo, postane topel dom naše najljubše zatočišče. Jutranja kava v prijetno ogreti kuhinji, otroci, ki se brezskrbno igrajo na tleh, in večeri na kavču, medtem ko zunaj naletava sneg. Toplina je nekaj, kar pogosto jemljemo za samoumevno, vse dokler nas ne preseneti visok račun za ogrevanje ali odpove dotrajana peč.

Za številne lastnike slovenskih hiš je prav ogrevanje eden večjih gospodinjskih izdatkov. Po zadnjih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije so slovenska gospodinjstva leta 2025 za ogrevanje prostorov porabila 59 odstotkov vse energije, dodatnih 16 odstotkov pa za pripravo tople sanitarne vode. Kar tri četrtine energije torej porabimo za zagotavljanje toplote v svojih domovih. Med energenti, ki jih uporabljajo slovenska gospodinjstva, kurilno olje še vedno predstavlja 11-odstotni delež. Prav pri zamenjavi starejših ogrevalnih sistemov se zato skrivajo številne priložnosti za prihranke, večje udobje in učinkovitejšo rabo energije.

Nova toplotna črpalka, stari radiatorji

Eden najbolj razširjenih mitov o toplotnih črpalkah je, da so primerne predvsem za novogradnje z dobro izolacijo in talnim ogrevanjem. A kaj to pomeni za vse tiste, ki živijo v hišah, zgrajenih v sedemdesetih, osemdesetih ali devetdesetih letih, in imajo klasične radiatorje? Razvoj tehnologije je v zadnjih letih bistveno spremenil možnosti ogrevanja takšnih objektov. Panasonic je v družini toplotnih črpalk Aquarea razvil tudi visokotemperaturne rešitve, namenjene prenovam obstoječih ogrevalnih sistemov. Med njimi izstopa Aquarea T-CAP serije M, ki omogoča segrevanje ogrevalne vode do 75 stopinj Celzija tudi pri zunanjih temperaturah do –15 stopinj Celzija.

V številnih primerih lahko tako lastniki starejših hiš obdržijo obstoječe radiatorje in cevne napeljave ter zamenjajo le vir ogrevanja.

To pomeni manj posegov v objekt, manj gradbenih del in predvsem manj nevšečnosti za stanovalce. Prostor, ki sta ga nekoč zasedala velika cisterna za kurilno olje ali zaloga drv, pa lahko dobi povsem novo namembnost. Seveda je treba pred menjavo preveriti toplotne izgube objekta in ustreznost obstoječih radiatorjev. Pravilna izbira moči toplotne črpalke in nastavitev ogrevalnega sistema sta ključni za učinkovito delovanje ter dolgoročne prihranke.

Največja sprememba je udobje, ki ga prej nismo poznali

Kako je videti življenje po zamenjavi stare peči s toplotno črpalko? Predstavljajmo si gospodinjstvo, ki se je več desetletij ogrevalo na kurilno olje. Pred vsako zimo je bilo treba preveriti zalogo goriva, spremljati cene in pravočasno naročiti novo pošiljko. Ob menjavi ogrevalnega sistema pa se spremeni tudi vsakodnevna rutina.

"Živimo v starejši hiši in dolgo smo bili prepričani, da bi morali za vgradnjo toplotne črpalke zamenjati tudi radiatorje. Ko nam je monter pojasnil, da to ni potrebno, je bila odločitev precej lažja. Pred prvo zimo smo imeli še nekaj pomislekov, predvsem glede tega, kako se bo črpalka obnesla ob nizkih temperaturah. Danes o ogrevanju skoraj ne razmišljamo več. V hiši je temperatura ves čas prijetna, tople vode imamo dovolj, presenetilo pa nas je tudi, kako tiho deluje zunanja enota. Če bi vedeli, da bo prehod tako preprost, bi se zanj odločili že prej." Tudi na slovenskih spletnih forumih lahko zasledimo pozitivne izkušnje uporabnikov Panasonicovih toplotnih črpalk Aquarea, med drugim pri ogrevanju objektov s kombinacijo radiatorjev in talnega ogrevanja. Prav udobje je ena tistih prednosti toplotne črpalke, ki jo je težko ovrednotiti zgolj v evrih. Ogrevanje postane del vsakdana, ki ne zahteva nenehne pozornosti.

Ekstremen mraz, izjemna toplina

Čeprav so zime v Sloveniji v povprečju vse toplejše, nas še vedno presenetijo obdobja izrazitega mraza. Prav takrat si želimo ogrevalnega sistema, na katerega se lahko zanesemo.

Toda ali lahko toplotna črpalka iz zunanjega zraka pridobiva toploto tudi takrat, ko termometer kaže globoko pod ničlo? Lahko. In prav na tem področju se pokažejo prednosti napredne tehnologije Panasonic Aquarea. Toplotne črpalke Aquarea T-CAP serije M so zasnovane za delovanje pri zunanjih temperaturah vse do –28 stopinj Celzija. Zahvaljujoč napredni tehnologiji kompresorja lahko ob predpisanih pogojih ohranjajo nazivno ogrevalno zmogljivost vse do –20 stopinj Celzija brez pomoči dodatnega električnega grelnika. Za uporabnika to pomeni, da lahko njegov dom ostane prijetno topel tudi v obdobjih, ko so potrebe po ogrevanju največje. Pri tem pomembno vlogo igra učinkovito izkoriščanje energije iz okolja. Toplotna črpalka namreč toplote ne proizvaja zgolj iz električne energije, temveč večji del pridobi iz zunanjega zraka. Če sistem na primer dosega sezonsko grelno število tri, iz ene kilovatne ure porabljene električne energije v povprečju zagotovi tri kilovatne ure toplote.

Ko ogrevalni sistem postane del pametnega doma

Predstavljajte si, da se z družino vračate z zimskih počitnic. Še preden prispete domov, lahko prek pametnega telefona prilagodite nastavitve ogrevanja. Dom vas tako pričaka s prijetno temperaturo. Z aplikacijo Panasonic Comfort Cloud lahko spremljate delovanje toplotne črpalke, prilagajate urnike ogrevanja in imate boljši pregled nad porabo energije.

Panasonic je v sodelovanju s podjetjem tado naredil še korak dlje. S povezovanjem toplotne črpalke Aquarea s pametnimi termostati in optimizatorjem delovanja toplotne črpalke lahko ogrevanje še natančneje prilagodite svojemu življenjskemu slogu. Zakaj bi na primer enako intenzivno ogrevali dnevno sobo, v kateri preživljate večino dneva, in spalnico, v kateri si želite nekoliko nižje temperature? Ali ogrevali otroško sobo, medtem ko so otroci v šoli? S pametnimi radiatorskimi termostati tado lahko temperaturo prilagajate za vsak prostor posebej, toplotna črpalka pa svoje delovanje usklajuje z dejanskimi potrebami po ogrevanju. Tako lahko zmanjšate nepotrebno porabo energije, ne da bi se morali odreči udobju.

Dodatno brezskrbnost prinaša storitev Aquarea Service Cloud , ki serviserju z dovoljenjem uporabnika omogoča spremljanje delovanja sistema in določene diagnostične postopke na daljavo. Panasonic pri razvoju svojih naprav posebno pozornost namenja tudi tihemu delovanju in zmanjševanju vpliva na okolje. Serija Aquarea T-CAP M uporablja naravno hladilno sredstvo R290 z zelo nizkim potencialom globalnega segrevanja.

Naložba, ki se pozna še vrsto let

Pri menjavi ogrevalnega sistema se pogosto osredotočamo predvsem na začetno investicijo. Vendar je smiselno pogledati nekoliko dlje. Koliko nas bo ogrevanje stalo v prihodnjih desetih ali petnajstih letih? Koliko časa bomo namenili skrbi za ogrevalni sistem? Kako se bodo spreminjale cene energentov?

Prehod na toplotno črpalko lahko gospodinjstvu prinese dolgoročne prihranke in zmanjša odvisnost od nakupa fosilnih goriv. Obenem odpadejo naročanje kurilnega olja, skladiščenje drv in številna vsakodnevna opravila, povezana s klasičnimi načini ogrevanja. Višina dejanskih prihrankov je sicer odvisna od energijskih lastnosti hiše, dosedanjega načina ogrevanja, cen energentov in nastavitev novega sistema. Prav zato je pred investicijo priporočljiv posvet s strokovnjakom, ki bo upošteval posebnosti vašega doma in predlagal najprimernejšo rešitev.

Eko sklad omogoča do 4.500 evrov subvencije

Če o zamenjavi stare kurilne naprave razmišljate že dlje časa, je zdaj za to tudi ugodna finančna priložnost. V okviru javnega poziva Eko sklada 126SUB-OB26 lahko gospodinjstva ob izpolnjevanju pogojev za zamenjavo stare kurilne naprave s toplotno črpalko tipa zrak–voda pridobijo do 50 odstotkov priznanih stroškov naložbe oziroma največ 4.500 evrov nepovratnih sredstev. Kaj to pomeni v praksi? Če priznani stroški vaše naložbe znašajo 10.000 evrov in ste upravičeni do najvišje subvencije, se lahko končni strošek po prejemu nepovratnih sredstev zmanjša na 5.500 evrov.

Vlogo za subvencijo oddate po izvedeni naložbi, vendar je pomembno, da se s pogoji javnega poziva in zahtevano dokumentacijo seznanite že pred odstranitvijo stare kurilne naprave. Preverite, kako do subvencije Eko sklada za toplotno črpalko Panasonic Aquarea.

Vsaka hiša ima svojo zgodbo. Kakšna je vaša?

Morda živite v hiši, ki ste jo zgradili pred tridesetimi leti. Morda ste podedovali dom svojih staršev in ga postopoma obnavljate. Ali pa preprosto ugotavljate, da je vaša stara peč opravila svoje. Ne glede na to, kakšna je zgodba vašega doma, si zaslužite ogrevanje, ki vam zagotavlja udobje, učinkovito rabo energije in čim manj vsakodnevnih skrbi. Panasonic s široko paleto toplotnih črpalk Aquarea ponuja rešitve tako za novogradnje kot za energetsko prenovo starejših objektov.

Vas zanima, katera toplotna črpalka je primerna za vaš dom? Ali lahko obdržite obstoječe radiatorje in koliko bi lahko prihranili?