Imate tatu? Pazite na to!

Nega sveže tetovaže

Pri negi sveže tetovaže ne smete pozabiti, da gre za rano, ki jo je treba oskrbeti pravilno in strokovno. S tem se izognete infekcijam, hkrati pa poskrbite, da bodo barve ostale sveže in trajne. Po tetoviranju je sveža tetovaža pokrita s prozorno folijo, ki jo ščiti pred možnimi okužbami. Pred spanjem jo odstranite, tetovirano mesto pa nežno umijte z nevtralnim ali antibakterijskim milom. Takoj po umivanju na svežo tetovažo položite dva do tri obkladke z vročo vodo, ki razdraženo kožo pomirijo. Poskrbite, da bo tetovaža vedno navlažena in mastna, da se koža lepo zaceli in tetovaža ohrani svoje barve. Po treh tednih lahko pričnete uporabljati mazilo za nego tetovaž Tattoo Nano Shock, ki bo kožo zaščitil, vaši tetovaži pa zagotovil nego in sijaj.

Ne dražite kože