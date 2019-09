Imate tetovažo? Naj vedno ostane sijoča kot nova!

Priporočamo, da za nego svoje že zaceljene tetovaže uporabite mazilo Tattoo Nano Shock, ki s skrbno izbranimi sestavinami zaščiti občutljivo in ranljivo področje tetovirane kože ter skrbi za čiste linije in jasne barve tetovaže.

Mazilo pa vsebuje tudi visok zaščitni faktor, ki tetovirano kožo varuje pred škodljivimi UVA/UVB žarki, ki povzročajo gubanje in staranje kože, pa tudi obledelost in nejasen videz linij tetovaže.

Mandljevo olje ima visoko vsebnost vitaminov A, B1, B2, B6, ki pomirjajo kožo in blažijo vnetja, zmanjšujejo občutek razdraženosti in pospešujejo obnavljanje izsušene kože.

Kakavovo maslo odlično vlaži, blaži vnetne reakcije in varuje kožo pred zunanjimi vplivi . Blagodejno vpliva na nastanek kolagena in elastina, kar dobrodejno vpliva na celjenje kožnih celic.

Karitejevo maslo regenerira kožne celice in deluje antibakterijsko ter tako preprečuje razvoj infekcij . Kožo mehča, vlaži in preprečuje izsušitev.

Dodatek vitamina E zagotavlja hranilno in nežno nego, ki varuje pred staranjem in poškodbami kože zaradi prostih radikalov.

Blogerka Sindiana Jones je navdušena nad mazilom

"Mazilo za nego tetovažTattoo Nano Shockuporabljam približno dve leti. V tem času sem izdelek dodobra spoznala in prijetno presenečena odkrila, da ga lahko pravzaprav uporabljam na več načinov. Je moja obvezna oprema, ko svoje tetovaže izpostavim soncu, sicer pa sem ga že večkrat uporabila tudi kot kremo za telo, predvsem na bolj suhih predelih, kot so denimo komolci, stopala in celo kot mazilo za ustnice! Brez dvoma lahko rečem, da je Lux Factor Tattoo Nano Shock moj zvesti sopotnik in to ne glede na letni čas!"