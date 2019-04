Imate tetovažo? Preverite, kako lahko za vedno ostane sijoča kot nova!

Mazilo pa vsebuje tudi visok zaščitni faktor , ki tetovirano kožo varuje pred škodljivimi UVA/UVB žarki, ki povzročajo gubanje in staranje kože, pa tudi obledelost in nejasen videz linij tetovaže.

Mandljevo olje ima visoko vsebnost vitaminov A, B1, B2, B6, ki pomirjajo kožo in blažijo vnetja, zmanjšujejo občutek razdraženosti in pospešujejo obnavljanje izsušene kože.

Kakavovo maslo odlično vlaži, blaži vnetne reakcije in varuje kožo pred zunanjimi vplivi. Blagodejno vpliva na nastanek kolagena in elastina, kar dobrodejno vpliva na celjenje kožnih celic.

Karitejevo maslo regenerira kožne celice in deluje antibakterijsko ter tako preprečuje razvoj infekcij. Kožo mehča, vlaži in preprečuje izsušitev.

Dodatek vitamina E zagotavlja hranilno in nežno nego, ki varuje pred staranjem in poškodbami kože zaradi prostih radikalov.

Priporočamo, da za nego svoje že zaceljene tetovaže uporabite mazilo Tattoo Nano Shock , ki s skrbno izbranimi sestavinami zaščiti občutljivo in ranljivo področje tetovirane kože ter skrbi za čiste linije in jasne barve tetovaže.

Zakaj navadne kreme niso primerne za nego tetovaž?

Če uporabljamo neprimerne izdelke za nego tetovirane kože, se lahko zgodi, da tetovaža zbledi in izgubi jasnost, linije so videti razlite in zamegljene, koža se lahko prekomerno lupi ali razpoka, prav tako pa lahko pride do vnetja zaradi bakterijske okužbe ali alergijske reakcije.

Mazilo za nego po tetoviranju mora kožo varovati in zdraviti – ne sme vsebovati nepotrebnih sestavin, ki še dodatno obremenijo predel kože, ki je pod stresom. Navadne vlažilne kreme lahko vsebujejo dišave, ki dodatno dražijo kožo in lahko povzročijo alergijske reakcije. Edinstvena kombinacija klinično testiranih učinkovin v mazilu Tattoo Nano Shock zanesljivo zagotavlja bolj žive barve in sijoč videz tetovaž, tako novih kot starejših, optimalen vlažilen in pomirjujoč učinek ter visok zaščitni faktor pred UVA/UVB žarki, ki varuje kožo pred prehitrim gubanjem in drugimi znaki poškodb in staranja.