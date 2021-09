Imate težave, pridite po rešitev!

Potrebujete oddih od dopusta, otrokom je doma dolgčas, hrepenite po potovanjih in skupnih trenutkih − spakirajte kovčke in odpotujte v Terme Tuhelj. Če vprašate ženske, kaj jih veseli, bodo verjetno rekle »dobri odnosi«, »fina hrana« ali »hladna steklenica sauvignona«, ker so čutni užitki tiste majhne kockice v mozaiku življenja, zaradi katerih se jim zasvetijo oči. Moški imajo nekoliko drugačne prioritete, a tudi z njimi bi bila stopnja zadovoljstva z življenjem povezana s čarobnim 'u' - užitkom, ugodjem in uspehom. Čeprav nam sodobni življenjski slog ponuja veliko priložnosti za doseganje želenega udobja, se postavlja vprašanje, zakaj mnogi od nas nismo zadovoljni? Kaj nas najbolj moti in nam krade notranje zadovoljstvo? Vse bolj površna komunikacija znotraj družine, nezadovoljstvo s partnerskimi odnosi, preobremenjenost z dnevnimi obveznostmi in nezmožnost uravnoteženja zasebnega in poslovnega so najpogostejše 'opazke', zaradi katerih povprečen človek kakovost svojega življenja ocenjuje z nizko povprečno oceno. Vendar pa je rešitev preprostejša, kot si mislimo! Vsega imam poln kufer! Potrebujete počitek. Po načelih pozitivne psihologije je vzpostaviti stik s svojim pravim "jazom" in ugotoviti, zakaj se osebno dobro počutite, ena od poti do srečnega in izpolnjenega življenja. Spakirajte in odpotujte v Terme Tuhelj. Daleč od vsega, a kljub temu tako blizu - ta destinacija je idealna za kratek 'oddih'. Že samo vikend brez stresa in obveznosti je dovolj, da si napolnimo baterije in začnemo nov delovni teden prerojeni. Včasih so najpreprostejše rešitve najboljše rešitve in udobje sob hotela Well je zagotovilo, da bo faza spanja REM, tista, v kateri si najbolj odpočijemo, trajala dlje časa.

Ne morem več! Umirite svoje misli Wellness tretma globoko sprošča in osvobaja pozitivno energijo, v kombinaciji z močjo termalne vode in zdravilnega blata pa vas bo razbremenil stresa, ki se je nabiral že dolgo časa. Po čokoladni, Angel Touch, orientalski masaži ali zvočni terapiji, katere vibracije subtilno sproščajo telo in ga osvobodijo napetosti, raztresenost postane preteklost. Slika je, zvoka ni! Peljite jo na dopust Če ste s partnerjem imeli dovolj »tihe maše« in menite, da vaš odnos potrebuje kvalitetnejši skupni čas; naveličali ste se obveznosti in samo želite, da vas nekdo – malo za spremembo – razvaja, lahko imate vse to na enem naslovu. Terme Tuhelj so idealna destinacija za umik v dvoje. Wellness center SPAeVITA Terme Tuhelj ponuja vrhunske tretmaje za pare, ki bodo zanetili potlačena čustva. Masaža v dvoje, zasebna wellness oaza z masažnim bazenom in prostorom za sprostitev, intimne kopeli, pa tudi možnost romantične večerje v edinstvenem ambientu restavracije Dvorec Mihanović čakajo, da vas znova spomnijo, kako lepo je pravzaprav, v dvoje.

Otrokom je doma dolgčas! Peljite jih na bazene Ne samo, da vam bodo omogočile pobeg od vsakdanjega življenja in stresa, ampak bodo Terme Tuhelj poskrbele, da bo celotna družina ponovno povezana. Otroci bodo v vodnem kraljestvu Terme Tuhelj pozabili na tehnologijo, glavni 'kamen spotike' in pogost predmet družinskih prepirov. Ljubitelje aktivnih počitnic čakajo številna športna igrišča, sprostili pa se boste lahko v največjem Svetu savn na Hrvaškem. Tu ne bo težav glede tega, kaj kuhati ali kdo bo jedel kosilo in kdo ne, saj bodo dobri in zdravi obroki ugajali vsem brbončicam.

