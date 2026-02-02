Imate težave s plesnijo? Preverite kako se znebiti te nevarne nadloge.

Ali varčujete na ogrevanju? S tem ustvarjate pogoje za plesen

Vlaga in ohladitve ustvarjajo odlične pogoje za razvoj plesni. In če še malce varčujemo pri ogrevanju, s tem ustvarjamo še dodatne pogoje za nastanek plesni. Namreč, kadar v hladnih mesecih prostora ne ogrevamo dovolj, se zaradi hladnega zraka vlažnost v prostoru poveča in tako pride do pojava kondenzacije na kritičnih mestih, kot so zid za omaro, spodnja stran jogija, toplotni mostovi in severne stene. In posledično se na tistih mestih skoraj zagotovo pojavi plesen.

Ko plesen opazite, najprej reagirajte s priročnimi sredstvi, s katerimi jo boste začasno uničili. FOTO: Arhiv ponudnika

Že manjša količina plesni je nevarna

Znanstveniki zadnja leta ugotavljajo, da je plesen bistveno bolj nevarna, kot smo mislili. Plesen je povzročitelj stotin bolezni, ki jih potem bolj ali manj uspešno zdravimo, ne da bi se vprašali kje je pravi vzrok. Že manjša količina plesni lahko napada naša dihala, živce in hormone, simptome pa zlahka zamenjamo z drugimi boleznimi in povzročitelji.

Tudi manjša količina plesni je zelo nevarna. FOTO: Arhiv ponudnika

Zakaj plesen nastane in kako se širi?

Primarnih vzrokov za razvoj plesni je lahko več in jih je težko točno določiti. Gre za kombinacijo nepravilne gradbene zasnove, napak pri gradnji posameznih konstrukcijskih elementov ali celotne stavbe, pa tudi nepravilnega prezračevanja in ogrevanja ter tudi neustreznega režima uporabe prostora. Ko imamo enkrat opravka s plesnijo, je potrebno, da hitro ukrepamo, saj se hitro tudi širi. Prenaša se namreč tako, da se spore plesni s kroženjem zraka prilepijo na gostitelja, ki je lahko človek ali žival, in se tako lahko zelo hitro razširijo po vseh prostorih. In ko začne plesen resno poseljevati naše domove, pa lahko to postane izjemno nevarno za naše zdravje, pa tudi zdravje naših živali. Plesen je vseskozi prisotna v našem življenjskem okolju, vendar navadno v omejenih količinah. Ko pa se ustvarijo primerni pogoji, lahko v trenutku izbruhne do nepričakovanih razmer. Ponazorimo to trditev s primerom kruha. Čeprav nikjer v kuhinji ne zaznavate plesni, se bo kruh v nekaj dnevih splesnel, če ga zaprete v nepredušno vrečko. Če pa kruh pustite na zračnem mestu, kjer lahko odda vso odvečno vlago, se bo samo posušil. In popolnoma enako je v naših stanovanjih ali hišah. Plesen je že tam, samo čaka na ugodne pogoje. V ugodnih pogojih se tako, kot kruh v vrečki, tudi stanovanjski objekt lahko v samo nekaj dnevih prekrije s plesnijo.

Glavni vzrok za razvoj plesni v stanovanju

Glavni vzrok za nastanek in razvoj plesni v stanovanju je prekomerna vlažnost v prostoru - vlažnost zraka nad 60%. Vlažno okolje se najprej pojavi, ko se zunanje stene toliko ohladijo, da se v notranjih prostorih kondenzira zračna vlaga. Plesen se tako najprej pojavi na severnih stenah, potem pa na mestih kjer se pojavijo temperaturne razlike - toplotni mostovi, steklo in okvirji oken, prekati nad in pod oknom, spodnja stran postelje, za omarami, v omarah.

Ste menjali okna?

Kot drug pogost primer pojava plesni pa je tudi zamenjava klasičnih oken s sodobnimi, ki praktično 100-odstotno tesnijo. V več kot 75% se že prvo jesen po menjavi pojavi plesen v bivalnih prostorih. Seveda je to nekako logično. Ker stara okna niso več tesnila, so se prostori ali sobe samodejno zračili, kar je pomagalo preprečevati nastanek plesni, je bilo pa energijsko potratno, včasih pa zaradi prepiha tudi neudobno. Ko pa takšna okna ali vrata zamenjamo s sodobnimi, sicer prihranimo na energiji, a porušimo krhko ravnotežje in že smo soočeni s plesnijo. "Svetujemo, da prezračujete večkrat dnevno za kratek čas. Prezračevanje je namreč najučinkovitejše, če v bivalnem prostoru ustvarimo prepih za nekaj minut večkrat na dan, hkrati pa pazimo, da ne znižamo temperature v prostoru".

Tipična črna plesen, ki je nastala kot posledica menjave oken na starejši stavbi. FOTO: Arhiv ponudnika

Kaj narediti, ko odkrijemo plesen?

Ukrepati je treba čim prej. Že ko zaznamo spremembe barve na steni ali v vogalu, bi se bilo treba takoj odzvati. Prvi ukrep je, da področje poškropimo s sredstvom za uničevanje plesni , očistimo s krpico in prostor prezračimo. Priporočljivo bi tudi bilo, da bi imeli doma vsaj en manjši vlagomer. To je napravica, ki jo položimo v sobo na višino enega metra – nekje sredi sobe – in merimo vlago. Idealna vlaga za stanovanje je recimo 50–55 % pri temperaturi 22, 23 stopinj Celzija. Vlaga pod 40 % ni ustrezna, ker vpliva na izsuševanje kože, lahko pa se pojavljajo tudi glavoboli in druge težave. Če pa je previsoka, nad 60 %, je stanje že alarmantno. V teh pogojih se plesen namreč zelo hitro razvija. Kjerkoli bodo torej pogoji za razvoj plesni pravi, pa naj bo to pod posteljo, za omaro, v vogalih stene, nad oknom, na okenski polici ali pa strešnih oknih, tam se bo razvila plesen.

Enostaven, a zelo učinkovit vlagomer, ki ga ob nakupu izdelka Stop plesen 5L poklanjamo kupcu popolnoma brezplačno. Pri nakupu 5L, kupec prejme tudi dodatno stekleničko z razpršilko. FOTO: Arhiv ponudnika

Kako se trajno rešiti plesni?

Plesni se lahko edino trajno rešimo s sanacijo konstrukcijskih in gradbenih napak, ki jo povzročajo, pri modernih stavbah, ki imajo moderna okna in vrata, pa z vgradnjo prezračevalne naprave, ki ima možnost uravnavanja vlažnosti zraka. Če tega ne moremo storiti, nam ostanejo samo priročna sredstva za preventivo, s katerimi plesen ves čas zatiramo in tako dosežemo, da nam ne more več škodovati. Svetujemo, da izberete sredstvo, ki je enostavno za uporabo, ki se nanaša hitro in ne zahteva posebnih postopkov za prezračevanje, pranje ali brisanje.

Spoznajte inovativno sredstvo Stop plesen

Izdelek Stop plesen uporablja pri svojem delovanju posebej razvito obliko stabiliziranega vodikovega peroksida, poleg vsega pa je tudi bio razgradljivo in po delovanju razpade na vodo in kisik. Naj omenimo samo nekaj njegovih številnih prednosti; - že pripravljen za uporabo in deluje takoj po nanosu - je popolnoma brez vonja - ni kancerogen in mutagen, ni hormonski motilec - ga ni potrebno redčiti z vodo - med nanosom prostora ni potrebno izolirati - prostora tudi po nanosu ni potrebno izolirati - odličen in enostaven za preprečevanje nastanka plesni ali alg tudi na fugah v kopalnici in tuš kabinah, tretirane površine pa so z nanosom sredstva tudi dezinficirane - ni potrebe po brisanju ali izpiranju in tako tudi ni nevarnosti prenosa plesni ali trosov na neprizadete ali neokužene površine Stop plesen tako učinkovito prepreči razvoj plesni na kritičnih mestih, uniči tudi obstoječo plesen in prepreči, da trosi plesni krožijo po bivalnem prostoru. Tudi najbolj tenek sloj kondenza je že odlična podlaga za takojšnji razvoj plesni. Zato uporabnikom svetujemo, naj vsaj enkrat ali pa dvakrat tedensko preventivno razpršijo sredstvo na vsa mesta, kjer samo sumijo, da bi se plesen lahko razvila ali pa se je že.

Kjer so prisotne bakterije in plesni, se ob uporabi izdelka pojavi bela pena. Na sliki primer vidne pene, ki se je pojavila pri uničevanju plesni pod parketom. FOTO: Arhiv ponudnika

Bi pa radi opozorili, da izdelek Stop Plesen , ki ne izloča strupenih hlapov in nima neprijetnega vonja, plesni ne bo pobelil, še vedno jo boste videli in jo boste morali odstraniti sami, a tako vsaj ne boste imeli zmotnega občutka, da ste se plesni znebili, prav tako pa boste tudi hitro zaznali, če bi se plesen ponovno pojavila. Takrat jo preprosto ponovno poškropite s sredstvom in jo takoj uničite.

Uporabite Stop plesen tudi v kopalnici in kuhinji

Ko na primer čistimo kopalnico, kuhinjo in druge bivalne prostore svetujemo, da zraven uporabimo tudi Stop plesen in tekočino popršimo na kritičnih mestih, kjer se navadno pojavlja plesen ter pustimo, da deluje. Uporabljamo ga lahko tudi v kopalnici, in sicer se kopalnico prvo očisti, nato se pusti, da se posuši in ko je suho, samo popršimo tekočino kamorkoli na površino in pustimo, da se posuši. Tekočine ni treba izpirati ali brisati, nobenega posebnega napora ne terja, hkrati pa lahko z izdelkom tudi popršimo straniščno školjko, saj poleg plesni dobro odstrani tudi bakterije.

100% garancija