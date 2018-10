Imate vse, kar potrebujete? Trgovine bodo dva dni zaprte

Julija so podpisali novo kolektivno pogodbo za trgovino, v naslednjih dveh dneh pa jo bodo prvič občutili tudi kupci. Med drugim namreč določa, da so trgovine – z nekaj izjemami – na praznike zaprte. In tako tudi bo.

Če je namreč doslej veljalo, da lahko zaposleni dela 15 nedelj in pet praznikov, so v pogajanjih dosegli, da bodo s septembrom trgovine zaprte na vse praznike, razen izjem, ki jih določa zakon in so točno določene tudi v kolektivni pogodbi (npr. bencinski servisi, lekarne in zaposleni v skladiščih).

Zato pa zaposleni v trgovski panogi s septembrom po novem lahko delajo 20 in ne več zgolj 15 nedelj na leto (a ne več kot dve na mesec), a bo cena dela višja. Delavec bo upravičen do dodatka za delo na nedelje v višini 100 odstotkov od bruto osnovne plače oz. ustrezne urne postavke, a ta dodatek ne more biti manjši od 6,05 evra na uro bruto (doslej 5,40 evra na uro bruto). Velja tudi, da zaposleni lahko dela dve nedelji na mesec. Če bo delal tri, bo delodajalca doletelo 500 odstotkov pogodbene kazni. To pomeni, da bo imel delavec to, tretjo, nedeljo uro plačano 500 odstotkov.

Zaposleni v trgovini se bodo zagotovo razveselili tudi novega leta. Ne le, da bodo lahko doma, številni po več letih, ampak se jim bodo tudi dvignile plače.