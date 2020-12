Ime leta je Srečko Šestan: 'Tukaj sem zaradi ljudi'

12 znanih obrazov - od zdravnikov, vodje konzularnega sektorja, ki je pomagal pri vračanju na stotine Slovencem, do najbolj znanega žvižgača, pa gorskega reševalca, ki je uresničil željo nekdanjemu partizanu, da bi obiskal bolnišnico Franja, in izjemnih športnikov. Toda izbor poslušalcev in sofinalistov je bil jasen: letošnje leto je najbolj zaznamoval Srečko Šestan."Nisem pričakoval, se pa zahvaljujem vsem, ki so dali glas zame in za moje ljudi. Veliko je prostovoljcev, veliko je vsak dan novih in na to sem še posebej ponosen," vidno ganjen pove poveljnik Šestan.

Poveljuje ekipi, ki šteje 60.000 ljudi. V času epidemije so razdeljevali zaščitno opremo, vzpostavljali rdeče cone, oskrbovali ljudi, pomagali tudi pri organizaciji množičnega testiranja. In Slovenci smo solidarni, ugotavlja, kar se je pokazalo tudi v primeru DSO Sežana, kjer so okuženi praktično vsi stanovalci in zaposleni."Dobili smo jih iz bolnišnice Izola. Cela izmena se je prijavila, da bo vzela dopust in pomagala v DSO. Kam lepše?"