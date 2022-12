Vido Drame Orožim so poslušalci Vala 202 izbrali za ime leta 2022. Je vodja pro bono ambulante s posvetovalnico za ljudi brez zdravstvenega zavarovanja, ki se trudi ljudem vrniti dostojanstvo in ta ambulanta letos praznuje 20 let svojega delovanja. Je upokojena psihiatrinja in nevrologinja, zdravniško prakso opravlja že več kot 50 let, opozarja na pomanjkanje zdravnikov in pomen javnega zdravstva.