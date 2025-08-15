Slovenija
Ime Marija nosi več kot 43.000 prebivalk Slovenije
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Čeprav ime Marija starši le še poredko izberejo za svoje novorojenke, je Marij v Sloveniji še vedno ogromno. Gre namreč za najbolj pogosto žensko ime – ne le v Sloveniji, temveč tudi nasploh na svetu. Marije opevajo celo številni glasbeniki in kot kaže, bodo še kar nekaj časa kraljevalu na vrhu lestvice.
