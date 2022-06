Pozivi k razkritju imena podjetja, ki se zanima za bangladeške delavce

"Ta slika teh bangladeških voznikov me spominja na 40. leta ali pa na še katera in na vojno v Ukrajini," pravi predsednik Sekcije za promet, OZS, Peter Pišek.

A Pišek je odločen: "Če se to dogaja kjerkoli na svetu, ali v Evropi ali pri slovenskem prevozniku, pozivam ta sindikat in vse, tudi vas, medije, da ste eksplicitni in poveste ime in priimek tega podjetja," pravi. Dokler nimamo tega podatka, ne moremo ukrepati, še dodaja. "Naredila se je velika škoda sektorju slovenskega prevozništva – kar vse počez je kriv sektor. V resnici pa ni tako. To je meni nelojalna konkurenca," poudarja.

"Oni morajo najprej med sabo razčistiti, kaj je žito in kaj je pšenica," na Piškove očitke odgovarja Boris Perš iz Neodvisnega sindikata delavcev, ki zatrjuje, da ne gre za skrivanje informacij o slovenskem podjetju in da njihov namen ni očrniti celotnega avtoprevozniškega sektorja. "Dokler mi ne dobimo konkretno pismeno, katero podjetje, kateri predstavnik tega podjetja je bil zraven pri tem dejanju, do takrat ne bomo dali ven. Pred nobenim se nič ne skriva, ampak, ko bo to prišlo črno na belem, katero je to podjetje, bo to podjetje tudi omenjeno," še dodaja Perš.

Zagotovo pa je bilo slovensko podjetje med tistimi, ki je sodelovalo na dražbi ljudi v Bangladešu, še meni. "Meni so iz Srbije, tisti, ki so bili dol, omenjali ime podjetja, ampak jaz bi to zadržal še toliko časa, da dobim pismeno," pove. Pričakuje, da se bo to zgodilo še v tem mesecu.