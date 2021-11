Alenka Marovt in Boštjan Kogovšek izbrana kot imeni tedna

Oddajo Skupaj naprej, ki se je prejšnji četrtek predvajala sočasno na TV SLO 1 in POP TV med 20.00 in 22.00, je v povprečju vsako minuto spremljalo 54 odstotkov gledalcev oziroma vsak 2. gledalec. Skupni doseg obeh oddaj je bil skoraj 700.000 različnih gledalcev.

“Očitno so gledalci prepoznali, da smo stopili skupaj in želeli zasuti prepad, ki zdaj zeva v družbi. Pa ne govorim samo o prepadu med odločevalci in državljani, ampak tudi med prijatelji, sosedi, znanci in neznanci. Ne želijo več, da prelagamo odgovornost drug na drugega in nadaljujemo to razdiralno obnašanje,” je Alenka Marovt zadovoljna zaradi priznanja, ki so jima ga kot sourednikoma oddaje namenili glasovi ljudi.

Zadovoljna je tudi s širino, ki so jo pokazali povabljeni gostje. V oddaji so nastopili Mario Fafangel, Aleksander Čeferin, Ksenija Benedetti, Alenka Zupančič, Mojmir Mrak in Dan Podjed. “Z neposrednimi odgovori so pokazali, da je treba spoštovati ukrepe in pogoj PCT, da so bili cepljeni, ampak da je res treba nehati razdirati družbo,” je povedala za 24ur.com

Ponovila je namreč, da je družbeni koronski davek že prevelik in da moramo res znova začeti razmišljati o skupnosti, ne le o samem sebi, povrniti moramo zaupanje v drzavo, oblast, v sočloveka