"Imela je 20 osebnih izkaznic in 20 potnih listov"

To je demenca. Novinarka Neva Železnik je po težki izkušnji z dementno mamo in sistemom, ki ne sledi naraščajoči epidemiji bolezni, napisala knjigo. Da bi jo tako laična kot strokovna javnost lažje prepoznala in da bi bila sočutna in spoštljiva do oseb, ki zbolijo za boleznijo, ki ti vzame vse: preteklost, sedanjost in prihodnost.