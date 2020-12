'Imeli smo težave s pridobivanjem dokumentacije na gospodarskem ministrstvu'

Kot je Vesel povedal v izjavi za medije, je osnutek revizijskega poročila v kabinetu pristojnega namestnika, kjer čaka na soglasje oziroma nesoglasje."Čakamo, da bo ta faza zagotavljanja kakovosti, ki sicer velja tudi za druga revizijska poročila, minila," je pojasnil. Pričakuje, da bo to lahko glede na obseg revizijskega poročila"storjeno v nekem razumnem času, to je recimo tedna dni, in da takrat lahko nastopijo pogoji, da računsko sodišče vendarle izda osnutek revizijskega poročila".

Ob tem je sicer opomnil, da je zakon nedoločen pri tem, kaj se zgodi, če soglasja ali nesoglasja ni. Toda predsednik računskega sodišča računa "na zdrav razum in integriteto vseh vpletenih, da se ta vlak vendarle premakne".

Na vprašanje, kje je vzrok pri zadržanju poročila in ali gre tudi za kake politične pritiske, je Vesel odgovoril, da lahko zagotovi le to, da je računsko sodišče zelo odporno na pritiske in da v izdanem revizijskem poročilu "ne bo ničesar, niti enega stavka, za katerega ne bi bila argumentacija za takšen zapis", prav tako v njem ne bo nič, kar ne bi smelo biti, in nič ne bo izločeno zaradi pritiskov.

Ob tem je navedel, da je na osnutku revizijskega poročila delala velika ekipa, preverjali pa so ravnanje pri nabavi zaščitne opreme pri več subjektih v državi za daljše časovno obdobje, ne samo v nekaj tednih najhujše spomladanske krize, temveč vse do izdaje osnutka revizijskega poročila.