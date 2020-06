Pet milijonov evrov je vredna naložba v novem kampu na Bledu s 30 mobilnimi hišicami ter 100 parcelami za šotore in avtodome. Prve goste pa že sprejemajo, v večini so to hrvaški. Zaradi turističnih bonov pa so računali predvsem na Slovence. Ti so že klicali in tudi že plačevali rezervacije. "Imeli smo za skoraj 50.000 evrov plačanih avansov," pojasnjuje Matjaž Filipčič, solastnik River Campinga Bled.

Nato pa so ugotovili, da je med kriteriji za sprejemanje bonov tudi ta, da mora biti ponudnik 13. marca vpisan v register nastanitvenih obratov, kar pa v njihovem primeru pomeni, da gostje turističnih bonov ne bodo mogli unovčiti. "Šokirani smo, da smo izpadli, seveda. Noben ni pričakoval, da bonov ne bo možno koristiti," razočarano pove Jan Židanik, še eden izmed solastnikov River Campinga Bled. Preostalo jim je zgolj to, da se gostom opravičijo in ponudijo vračilo denarja, kar je približno polovica od njih tudi zahtevala.