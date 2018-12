Imena, ki so zaznamovala leto 2018: Lara Komar

Nežna, a fatalna ženska, ki jo vsak večer spremljamo na naših malih ekranih in trepetamo, kako se bo odvila njena ljubezenska zgodba. Irena Slak ali Lara Komar? Laro Irena spremlja že več kot leto dni in imam jo rada, pravi Lara. Tako kot ima rada svoje življenje, ko ni igralka. Takrat je preprosto Lara, žena, mati, ženska, ki ljubi življenje in verjame, da je vsak dan lahko nov začetek.