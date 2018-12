Imena, ki so zaznamovala leto 2018: Primož Roglič

Če vprašate Primoža Rogliča, je bilo to leto zagotovo njegovo leto, ki ga je dokončno izstrelilo med kolesarske superzvezdnike. Nekoč smučarski skakalec, ki je leta 2007 grdo padel na planiški velikanki, se je odločil, da sede na kolo. Čeprav ga profesionalni kolesarski klubi sprva niso jemali resno, ni obupal. In prišli so uspehi, tudi letošnja zmaga na najtežji etapi Tour de France.