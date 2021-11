Imenovanje delegiranih tožilcev: 'Gre za reševanje kože ministra Dikaučiča'

Stranke vladajoče koalicije so odločitev vlade podprle in pozdravile, opozicijske stranke so bile na drugi strani do tega kritične in jo ocenjujejo v luči interpelacije pravosodnega ministra Marjana Dikaučiča.

Poslanka Stranke Alenke Bratušek Maša Kociper se je vprašala, zakaj je vlada tako zaostrovala položaj glede imenovanja evropskih delegiranih tožilcev in s tem škodovala ugledu države v Evropi. "V vsej tej sagi in celi zmedi, z novim razpisom, prekinitvijo razpisa, pa neupoštevanjem odločb sodišč, dodati še začasno imenovanje, ki ga zakon ne predvideva in si ga je vlada kratko malo izmislila, je nadaljevanje farse" , je dejala. To bi sicer po njenih besedah lahko presekali na ravni EU, da bi imenovanje teh dveh tožilcev sprejeli kot imenovanje za polni mandat.

Janja Sluga iz poslanske skupine nepovezanih poslancev je dejala, da gre predvsem za "reševanje kože" ministra Dikaučiča "na način, da bomo imenovali zdaj oziroma se seznanili z imenovanjem teh evropskih delegiranih tožilcev, pa vendarle zopet začasno. Tako da vse je zelo relativno pri tem ministru in mislim, da je čas, da tudi on odide" .

Poslanka Liste Marjana Šarca, podpredsednica državnega zbora Tina Heferle je v odzivu opozorila, da začasnega imenovanja oziroma začasne seznanitve evropskih delegiranih tožilcev "ne predvideva noben pravni akt oziroma zakon o državnem tožilstvu in ne uredba EU". Ocenila je, da gre za "še en neposrečen poskus, kako na vsak način upravičiti dosedanje nezakonito oziroma neupravičeno zavlačevanje pri seznanitvi s tema dvema izbranima delegiranima tožilcema".

Dodala je, da je to "še dokaz več, da vlada in minister Dikaučič na nek način priznavajo, da so doslej ravnali nepravilno, če ne nezakonito, in želijo s tem manevrom začasnega imenovanja oziroma začasne seznanitve zgolj zadimiti to svoje početje".

V koaliciji očitke zavračajo

Poslanec Franc Breznik iz vladajoče SDS pa je četrtkovo odločitev vlade pohvalil. "Sedaj imamo vlado, ki vlada. Vlada, ki se odloča," ko sprejme in pogleda vse argumente. "To je rezultat vladanja, ne pa prisile, da bo nekdo drug vladal v tej državi (...) Kot vidite, so vsi problemi rešeni, ne vidim več nobenih problemov," je še dejal Breznik.

Poslanec koalicijske SMC Gregor Perič je dejal, da je začasno predlaganje dveh evropskih delegiranih tožilcev po njegovih informacijah rezultat številnih "aktivnosti in pogovorov v Bruslju, z različnimi akterji", kot sta evropski komisar za pravosodje Didier Reynders in evropska glavna tožilka Laura Kövesi. "Kot razumem, je bolj ko ne po naključju prišlo do tega dogovora in do te rešitve, ki jo je vlada spravila v življenje," je dejal.

Vodja poslanske skupine Nove Slovenije Jožef Horvat je menil, da je četrtkova odločitev vlade o evropskih delegiranih tožilcev "optimalna rešitev". Zavrnil je, da gre za odločitev v luči interpelacije ministra Dikaučiča. "O tem smo se vrhu koalicije že nekaj časa pogovarjali. (...) Bo pa treba zakonodajo vsekakor popraviti in potem poslati dva tožilca po novi zakonodaji," je še dejal.

Poslanec stranke DeSUS Ivan Hršak je dejal, da so v stranki zelo veseli, da se je "rešilo breme, ki ga je Slovenija imela čisto po nepotrebnem". Si je pa stranka po njegovih besedah ves čas želela, "da do te sage pravzaprav sploh ne bi prišlo".

Vlada se je na četrtkovi seji odločila, da za evropska delegirana tožilca predlaga oba kandidata, ki sta vložila kandidaturi, torej Frank Elerjevo in Oštirja. Predlog je sicer glede na sklep vlade začasen, dokler ne bodo uspešno končali nacionalnega dela postopka imenovanja kandidatov.