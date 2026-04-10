'Imenovanje kot most, ki bo spajal tisto, kar je do danes delovalo nezdružljivo'

Predsednik stranke Resni.ca je uvodoma izrazil hvaležnost, tudi tistim, ki so izrazili kakšno negativno mnenje, kot pravi se bo iz tega kaj naučil. "Obenem čutim to kot neko odgovornost, da bomo lahko začeli delovati čimprej v domu demokracije in da se ne bodo postopki in prepiranja nadaljevali v nedogled," je zatrdil.

Želim si biti predsednik vseh poslank in poslancev.

Na vprašanje glede oblikovanja nove vlade, pa je ponovil, da bo za njeno sestavo potrebnih 46 glasov. "Naj se preštejejo in povedo, kakšna so njihova programska izhodišča, kakšna so programska izhodišča, ki se ujemajo s programom stranke Resni.ca in se bomo potem - popolnoma demokratično - v naši poslanski skupini o tem odločali," je odgovoril. Kot pravi, je poslanska skupina Resnice pripravljena podpreti tako vlado enega kot drugega, če zagotovi zadostno število glasov in če uskladijo programska izhodišča z našimi. A danes, je dodal, nobene koalicije niso še niti orisali. "Ampak smo izvolili samo prvega med enakimi. To pa ne pomeni niti za bližnjo, niti za daljnjo prihodnost popolnoma nič." Za njegovo izvolitev je sicer glasovalo 48 poslancev, Stevanović je poudaril, da bi si jih želel več. Je pa priznal, da se je današnjega glasovanja nadejal in ga izredno veseli.

S kom v vlado?

"Mi v vlado, ki jo bo vodil gospod Janša ne gremo," je ob tem dodal. "Če bo sestavil vlado in bo na nek način dobil zadostno število poslancev in bo uskladil programska izhodišča z našimi ... Enako velja za Goloba. Danes ne odločamo o tem. Želimo si samo, da ne pride do politične krize in da se čimprej postavi parlament na način, da lahko presojamo o vsebini," pravi. Kot še dodaja, bodo vedno glasovali za tisto razvojno vlado, ki bo zbrala toliko poslancev, kot jih mora, ter uskladila programska izhodišča z njihovo stranko.