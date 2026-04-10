Slovenija

'Imenovanje kot most, ki bo spajal tisto, kar je do danes delovalo nezdružljivo'

Ljubljana, 10. 04. 2026 17.44 pred eno minuto 2 min branja 2

Avtor:
Ti.Š.
Zoran Stevanović

"Današnjo odgovornost prevzemam kot zavedanje tudi o tem, v kako polarizirani družbi živimo, kakšne geopolitične situacije se dogajajo trenutno po svetu in kakšne nevarnosti in pasti predstavljajo za našo Slovenijo. In tukaj vidimo to današnje imenovanje kot nek most, ki bo lahko spajal tisto, kar je dodanes delovalo nezdružljivo," je v prvih besedah po izvolitvi za novega predsednika državne zbora dejal Zoran Stevanović.

Predsednik stranke Resni.ca je uvodoma izrazil hvaležnost, tudi tistim, ki so izrazili kakšno negativno mnenje, kot pravi se bo iz tega kaj naučil.

"Obenem čutim to kot neko odgovornost, da bomo lahko začeli delovati čimprej v domu demokracije in da se ne bodo postopki in prepiranja nadaljevali v nedogled," je zatrdil.

Želim si biti predsednik vseh poslank in poslancev.

Na vprašanje glede oblikovanja nove vlade, pa je ponovil, da bo za njeno sestavo potrebnih 46 glasov. "Naj se preštejejo in povedo, kakšna so njihova programska izhodišča, kakšna so programska izhodišča, ki se ujemajo s programom stranke Resni.ca in se bomo potem - popolnoma demokratično - v naši poslanski skupini o tem odločali," je odgovoril.

Kot pravi, je poslanska skupina Resnice pripravljena podpreti tako vlado enega kot drugega, če zagotovi zadostno število glasov in če uskladijo programska izhodišča z našimi. A danes, je dodal, nobene koalicije niso še niti orisali. "Ampak smo izvolili samo prvega med enakimi. To pa ne pomeni niti za bližnjo, niti za daljnjo prihodnost popolnoma nič."

Za njegovo izvolitev je sicer glasovalo 48 poslancev, Stevanović je poudaril, da bi si jih želel več. Je pa priznal, da se je današnjega glasovanja nadejal in ga izredno veseli.

S kom v vlado?

"Mi v vlado, ki jo bo vodil gospod Janša ne gremo," je ob tem dodal. "Če bo sestavil vlado in bo na nek način dobil zadostno število poslancev in bo uskladil programska izhodišča z našimi ... Enako velja za Goloba. Danes ne odločamo o tem. Želimo si samo, da ne pride do politične krize in da se čimprej postavi parlament na način, da lahko presojamo o vsebini," pravi.

Kot še dodaja, bodo vedno glasovali za tisto razvojno vlado, ki bo zbrala toliko poslancev, kot jih mora, ter uskladila programska izhodišča z njihovo stranko.

Preberi še Stevanović izvoljen za novega predsednika DZ

"To je bil stresni test dostojnosti slovenske politike, ki je na tem testu padla. Pripravite se, težki časi prihajajo," je medtem izvolitev Stevanovića za predsednika DZ komentiral sokoordinator Levice Luka Mesec.

Stevanoviću je čestitke izrekel predsednik SD Matjaž Han. "Dejstvo je, da je sestavljena nova koalicija, ki im apotencialno 48 glasov. V bistvu se je začela zgodba nove vlade. Nam je jasno sporočilo, da se odpravljamo v opozicijo. /.../ Zdaj je jasno, da je večina na drugi strani in temu primerno treba tudi delovati. Zadeve vleči na eno ali na drugo strani ni korektno. Treba je pač reči: 48 glasov ta trenutek levosredinske stranke nimajo," je dejal.

Državni zbor predsednik Zoran Stevanović

Levica vložila interventni zakon za področje socialne oskrbe

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Noleani
10. 04. 2026 18.00
Prepričan je, da je različnost pogledov naravna in legitimna. "Zato naj bo različnost pogledov naša največja moč. Ali res nismo dovolj zreli, da bi to moč uporabili? Raven demokracije se ne meri po tem, ali se v vsem strinjamo, ampak po tem, kako spoštljivo znamo ravnati z razlikami, se med seboj razumeti in spoštovati," je poudaril Križan in dodal, da jih samo ta modrost lahko poveže in "usmerja naše misli, naše besede in dejanja pri reševanju res zahtevnih skupnih nalog". Želi si, da bo ta dvorana v prihodnjih štirih letih prostor, kjer se mnenja krešejo, a se spoštovanje ohranja. Končni zmagovalec pa mora biti po njegovem mnenju vedno samo eden – uspešna prihodnost Slovenije. "Drage kolegice in kolegi, vsem nam želim veliko modrosti in poguma na tej poti," je sklenil govor. In s povedanim se stinham. To je potrebno slisati.
maser1981
10. 04. 2026 17.59
Zanimljivo je to da je še pred volitvani za predsednika DZ v parlamentu bilo 86 poslancev, nato pa je samo 29 glasovalo proti od 77. In sedaj se bo vsul plaz kritik čez Stevanovića. Kje je ostalih 9 poslancev. Že v štartu je vprašljivo njihovo delovanje.
bibaleze
