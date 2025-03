Vlada s predlogom za tri nove člane sveta Agencije za energijo

Na predzadnji dan leta 2024 je minister za okoljem podnebje in energijo Bojan Kumer objavil javni poziv za zbiranje predlogov kandidatov, rok za prijave je bil 29. januar. "Prijavilo se je 21 kandidatov, od katerih jih je 14 izpolnjevalo pogoje. Na podlagi opravljenega postopka je minister pripravil listo kandidatov in jo poslal v seznanitev Vladi RS, ki Državnemu zboru predlaga: imenovanje dveh novih članov za preostanek mandata odstopljenih članov (do 27. junija 2029), in sicer mag. Janeza Pustatičnika ter mag. Gorana Brankoviča, ter imenovanje enega novega člana, Črta Klančiča, za polni šestletni mandat," so sporočili iz okoljskega ministrstva.

O predlogu bodo v DZ odločali v v 30 dneh po njegovem prejemu, so dodali.

Golob zahteval vrnitev na star sistem obračunavanja omrežnine

Predsednik vlade Robert Golob je še pred novim letom pozval agencijo, da vzpostavi pogoje za vrnitev starega sistema obračuna omrežnine z letošnjim februarjem. Kot je pojasnil v prvih dneh leta 2025, so prejeli veliko pritožb in pozivov od fizičnih oseb in gospodarstva, da posežejo na področje omrežnine. Ob tem je pripomnil, da niti akt o omrežnini niti metodologija, na kateri temelji, ne izpolnjujeta osnovnih zakonskih pričakovanj.

Golob je svet agencije pozval k odstopu, češ da morajo tisti, ki so za to odgovorni, nositi posledice. Mitji Brezniku in Sandiju Šterpinu sta pozivu sledila, mandat bi jima sicer potekel junija 2029. Preostali trije - Franc Žlahtič, Janez Kopač in Borut Bratina - pa ne. Eno mesto je bilo nezasedeno. Po energetskem zakonu bi moral imeti svet namreč šest članov, trenutno je s samo s tremi člani svet nesklepčen.

Sredi februarja je nato začel veljati interventni zakon, po katerem so gospodinjski odjemalci električne energije za januar in februar letos v najdražjem časovnem bloku plačali nižjo omrežnino.