'Imeti moramo ničelno toleranco do finančnih 'lumparij', ki uničujejo gospodarstvo'

Statistika slovenske policije dokazuje, da je gospodarski kriminal v Sloveniji velik posel in je v porastu oziroma ne pada, če ga primerjamo z drugimi kriminalnimi dejanji. Na letni ravni nas stane 238 milijonov evrov ali 82 odstotkov vse škode obravnavanih kaznivih dejanj. A to je številka, ki velja zgolj za primere, ki jih je policija že obravnavala, je danes izpostavila Sandra Damijan , predsednica in članica Svetovalnega odbora krovne organizacije ACFE."Samo v letu 2019 je bilo obravnavanih nekaj čez 5000 kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete. Med njimi prednjačijo kršitve temeljnih pravic delavcev. Če pa se osredotočimo na korupcijo kot kaznivo dejanje, je bilo samo letos obravnavanih 96 primerov, kar je največ v zadnjih 10 letih. Razen leta 2016, ko jih je bilo 143,"je povzela statistiko policije.

Podobno trdi Yuri Sidorovich, vodilni partner in vodja področja forenzike za jadransko regijo Deloitta, ki ima preko 20 let izkušenj iz preiskovanja finančnega kriminala, svetovanja pri sporih in strokovnih storitvah iz različnih panog in držav ter izvajanja notranjih in zunanjih revizij. Najpogostejše prevare v Sloveniji so podobne mednarodnim. Prednjači korupcija na področju nabav – kar polovica vseh prevar se zgodi na tem področju. Pod to streho sodijo razpisi, javni razpisi, gradbeni, infrastrukturni ali it projekti, je pojasnil Sidorovich:"Prirejeni razpisi so klasična shema, ki v Sloveniji odlično deluje. Kako se denar pretaka po tej shemi? Preko davčnih oaz, preko podjetij v sosednjih državah, preko tehnoloških rešitev kot so kriptovalute."

Korupcija in prevare obstajajo v vseh državah. Razlika med razvitimi in manj razvitimi je v nivoju tolerance do te problematike, je prepričan Sidorovich:"Če Slovenija hoče biti v klubu najbolj razvitih držav in imeti lepše življenje, se moramo naučiti imeti ničelno toleranco do finančnih ’lumparij’, korupcije in vseh drugih pojavov, ki kot rakave celice uničujejo naše gospodarstvo, našo državo."