"Drakonske zaporne kazni, izrečene proti devetim uglednim in demokratično izvoljenim katalonskim voditeljem, resno izpodkopavajo temelje evropskega vrednotnega sistema," opozarja odbor za podporo katalonskim političnim zapornikom v Španiji.

Danes se je v Atriju Znanstveno raziskovalnega centra SAZU prvič sestal odbor za podporo katalonskim političnim zapornikom v Španiji. Srečanje več kot štiridesetih ustanovnih članov odbora so sklicali pobudniki za ustanovitev odbora, Spomenka Hribar, Rudi Rizman, Ivo Vajgl in Milan Kučan. Na srečanju so sprejeli izjavo v podporo katalonskim političnim zapornikom in izrazili protest ob kršitvah demokratičnih pravic v Evropi: "Svoboda izražanja, združevanja in izrekanja, tudi na referendumu kot enemu najširših in najbolj legitimnih demokratičnih forumov, so svoboščine, ki jim je špansko vrhovno sodišče s svojo sodbo odreklo veljavo v EU."

"Imeti politične zapornike na tleh EU je sramota!" se glasi izjava in dodali, da je nesprejemljivo, da so"naši evropski sodržavljani kaznovani zgolj zato, ker se z demokratičnimi sredstvi brez nasilja borijo za svoje osebne in kolektivne pravice", ter da so"številni pravni strokovnjaki z vsega sveta so ocenili, da gre v tem primeru za politične zapornike". In če je zunanji minister Miro Cerar ob obsodbi deveterice nekdanjih katalonskih voditeljev, ki je sprožila množične proteste v Kataloniji, dejal, da gre za notranjepolitično zadevo Španije, ki je"suverena država", ter da se ne"v to ne smemo vmešavati". Odbor pa je v svoji izjavi danes zapisal, da"kriza odnosov med Madridom in Barcelono ni samo notranjepolitično vprašanje Španije. Kratkovidno je prepričanje, da je to krizo mogoče reševati z represijo, ustrahovanjem, zapori in spodbujanjem sovražnosti. Nasilje vedno rojeva novo nasilje."

Imeti politične zapornike na tleh EU je sramota, menijo podporniki odbora. FOTO: Bobo