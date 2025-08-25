Svetli način
Slovenija

Imetniki vzorcev celic Biobanke pozivajo k varovanju celic

Ljubljana, 25. 08. 2025 15.41 | Posodobljeno pred 1 uro

A.K. , STA
Odvetnik Urban Vrtačnik, ki zastopa imetnike vzorcev celic v propadli Biobanki, je Javno agencijo RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) na novinarski konferenci pozval, naj podjetju GaiaCell odredi inšpekcijski ukrep, s katerim bi zagotovili varstvo teh celic. Meni, da je agencija v zadevi večkrat ravnala nezakonito.

Odvetnik Urban Vrtačnik, ki zastopa več kot 850 staršev otrok, ki so imetniki matičnih celic v zadevi Biobanka, je danes poudaril, da bi JAZMP morala podjetju GaiaCell, ki je po propadu Biobanke prevzelo vzorce, v 24 urah odrediti inšpekcijski ukrep. S tem bi zavarovala integriteto celic, če pa tega ne stori, bo odgovorna za potencialno izgubo celic.

Biobanka
Biobanka FOTO: Kanal A

Podjetje GaiaCell, ki je lani prevzelo vzorce Biobanke, je JAZMP namreč zažugalo, da vzorcev ne bo več hranilo. Takratni stečajni upravitelj Biobanke Matej Žunič se je nato s podjetjem dogovoril, da bo vzorce varno hranilo še vsaj do danes.

JAZMP je pred tem, 1. avgusta, izdala odločbo, v kateri je Biobanki v stečaju naročila, naj sklene sporazum o nadomestnem shranjevanju preostalih vzorcev popkovnične krvi in tkiv otrok ter dokumentacije z vsaj eno ustanovo za tkiva in celice. Sporazum mora v skladu z odločbo skleniti v 30 dneh od vročitve odločbe.

Odvetnik Vrtačnik je bil danes do tega kritičen. "Mislim, da ta odločitev JAZMP ni samo nesmotrna, ampak je tudi nezakonita," je poudaril. Nadomestno hranjenje celic se je v tem primeru že izčrpalo, saj je nadomestno shranjevanje, vendar le za nekaj škatel, že prevzelo podjetje Celica. "Manever JAZMP, ki poskuša stečajni upraviteljici, ki nima ne sredstev ne kapacitet, naložiti hrambo oziroma sklepanje nadomestne hrambe, lahko štejemo samo kot izogibanje lastne odgovornosti," je prepričan Vrtačnik.

Poudaril je, da bi država morala prevzeti stroške v zadevi Biobanka. Starši so namreč skladno s pogodbo z Biobanko svoje obveznosti izpolniti, tako da se podjetje "s tretjo osebo mimo staršev ne more in ne sme dogovoriti, da bi breme prevalilo na starše". Velja namreč prepoved sklepanja v breme tretjih.

JAZMP po mnenju Vrtačnika ni opravila svoje nadzorne dolžnosti. Agencija namreč kljub nekaterih ugotovljenim nepravilnostim v Biobanki ni izdala odločbe, s katerim bi ji prepovedala dejavnost.

Poleg tega je agencija dopustila, da je vzorce hranilo podjetje GaiaCell, ki za to ni imelo ne dovoljenja niti soglasja staršev. Kot je poudaril Vrtačnik, sta za shranjevanje delov človeškega telesa potrebna dovoljenje tistega, ki shranjuje, in soglasje tistega, od katerega izhajajo celice. "Ne bomo dopustili, da bi bili starši šahovske figure na šahovnici različnih interesov, zlasti komercialnih," je še poudaril odvetnik.

Okrožno sodišče v Ljubljani je prejšnji teden za novo stečajno upraviteljico imenovalo Sanjo Purić. Zdaj že nekdanji stečajni upravitelj Žunič je povpraševanje za nadomestno shranjevanje celic poslal na vseh 29 ustanov, ki imajo dovoljenje za opravljanje dejavnosti preskrbe s tkivi in celicami. Interes za nadaljnja pogajanja in usklajevanja so izrazile štiri zasebne ustanove. Z njimi je začel tudi pogajanja.

GaiaCell biobanka jazmp
HPV povzroča šest vrst raka pri ženskah in moških, stroka poziva k cepljenju

KOMENTARJI (10)

seba14
25. 08. 2025 16.56
Ljudje se lahko tolažijo s tem, da tudi če bi se njihove celice hranile še naprej, si tako in tako ne bi imeli z njimi kaj početi.
Slovenska pomlad
25. 08. 2025 16.41
Kjer je tale Živčec Kalanova,tam je kriminal.
ptuj.si
25. 08. 2025 16.44
Kaj ima ona s tem?
Kumul
25. 08. 2025 16.31
Vsi, ki ste spodaj pametni si predstavljajte, da parkrate v garažni hiši in avto izgine. In tako tisoče avtov, policija pa nič, tožilstvo nič. Torej država pa nič, saj je bila privat garaža...
petka5
25. 08. 2025 16.24
Jaz tega ne razumem... se,strinjam, da zahtevate pravice in odgovornost od podjetja, ki ste mu placali, ampak drzava pa s tem nima nic... placali ste zasebnemu podjetju in ce vas je ta operacija uporabite vsa pravna,sredstva zoper to podjetje, lastnike, itd. DrzVa NIMA NIC S TEM
jekras
25. 08. 2025 16.33
glede na to da je država podjetje dovolila da gre v stečaju je absolutno sogovorna in mora svojim državljanom zagotoviti da bodo imeli to kar so plačali na koncu je tudi država dobila od stranke svoj delež pri tej storitve
anatomija
25. 08. 2025 16.23
Plačajo naj pa bodo celice varovane. Zakaj bi jaz plačeval ko pa nimam nič zraven. Če so nasedli so sami krivi . Nihče jih ni silil v to
Orisei1
25. 08. 2025 16.22
Zakaj bi država plačevala, da jih je privat firma nategnila lol???😂😂😂
proofreader
25. 08. 2025 16.10
Hvala, Robi. Hvala, Valentina.
SDS_je_poden
25. 08. 2025 15.53
Domov si jih nesite. Država ni dolžna tega vzdrževati.
