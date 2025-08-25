Imetniki vzorcev celic Biobanke pozivajo k varovanju celic

Odvetnik Urban Vrtačnik , ki zastopa več kot 850 staršev otrok, ki so imetniki matičnih celic v zadevi Biobanka, je danes poudaril, da bi JAZMP morala podjetju GaiaCell, ki je po propadu Biobanke prevzelo vzorce, v 24 urah odrediti inšpekcijski ukrep. S tem bi zavarovala integriteto celic, če pa tega ne stori, bo odgovorna za potencialno izgubo celic.

Podjetje GaiaCell, ki je lani prevzelo vzorce Biobanke, je JAZMP namreč zažugalo, da vzorcev ne bo več hranilo. Takratni stečajni upravitelj Biobanke Matej Žunič se je nato s podjetjem dogovoril, da bo vzorce varno hranilo še vsaj do danes.

JAZMP je pred tem, 1. avgusta, izdala odločbo, v kateri je Biobanki v stečaju naročila, naj sklene sporazum o nadomestnem shranjevanju preostalih vzorcev popkovnične krvi in tkiv otrok ter dokumentacije z vsaj eno ustanovo za tkiva in celice. Sporazum mora v skladu z odločbo skleniti v 30 dneh od vročitve odločbe.

Odvetnik Vrtačnik je bil danes do tega kritičen. "Mislim, da ta odločitev JAZMP ni samo nesmotrna, ampak je tudi nezakonita," je poudaril. Nadomestno hranjenje celic se je v tem primeru že izčrpalo, saj je nadomestno shranjevanje, vendar le za nekaj škatel, že prevzelo podjetje Celica. "Manever JAZMP, ki poskuša stečajni upraviteljici, ki nima ne sredstev ne kapacitet, naložiti hrambo oziroma sklepanje nadomestne hrambe, lahko štejemo samo kot izogibanje lastne odgovornosti," je prepričan Vrtačnik.

Poudaril je, da bi država morala prevzeti stroške v zadevi Biobanka. Starši so namreč skladno s pogodbo z Biobanko svoje obveznosti izpolniti, tako da se podjetje "s tretjo osebo mimo staršev ne more in ne sme dogovoriti, da bi breme prevalilo na starše". Velja namreč prepoved sklepanja v breme tretjih.

JAZMP po mnenju Vrtačnika ni opravila svoje nadzorne dolžnosti. Agencija namreč kljub nekaterih ugotovljenim nepravilnostim v Biobanki ni izdala odločbe, s katerim bi ji prepovedala dejavnost.

Poleg tega je agencija dopustila, da je vzorce hranilo podjetje GaiaCell, ki za to ni imelo ne dovoljenja niti soglasja staršev. Kot je poudaril Vrtačnik, sta za shranjevanje delov človeškega telesa potrebna dovoljenje tistega, ki shranjuje, in soglasje tistega, od katerega izhajajo celice. "Ne bomo dopustili, da bi bili starši šahovske figure na šahovnici različnih interesov, zlasti komercialnih," je še poudaril odvetnik.

Okrožno sodišče v Ljubljani je prejšnji teden za novo stečajno upraviteljico imenovalo Sanjo Purić. Zdaj že nekdanji stečajni upravitelj Žunič je povpraševanje za nadomestno shranjevanje celic poslal na vseh 29 ustanov, ki imajo dovoljenje za opravljanje dejavnosti preskrbe s tkivi in celicami. Interes za nadaljnja pogajanja in usklajevanja so izrazile štiri zasebne ustanove. Z njimi je začel tudi pogajanja.