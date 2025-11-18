Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

IMF: Rast slovenskega BDP se bo okrepila, a počasneje kot sprva pričakovano

Bruselj, 18. 11. 2025 15.16 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ne.M. , STA
Komentarji
50

Slovenski bruto domači proizvod (BDP) se bo po najnovejši napovedi Mednarodnega denarnega sklada (IMF) letos okrepil za 0,8 odstotka, kar je 0,3 odstotne točke manj od njihove oktobrske napovedi. Napoved rasti za prihodnje leto je sklad znižal za 0,1 odstotne točke na 2,2 odstotka, leta 2027 pa pričakuje 2,3-odstotno rast.

Inflacija se bo ob predpostavki upočasnjene rasti cen hrane in energentov do leta 2030 po napovedi IMF stabilizirala okrog dveh odstotkov.
Inflacija se bo ob predpostavki upočasnjene rasti cen hrane in energentov do leta 2030 po napovedi IMF stabilizirala okrog dveh odstotkov. FOTO: Shutterstock

Po krčenju v prvem letošnjem četrtletju se je slovensko gospodarstvo v drugem in tretjem vrnilo k rasti, je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani ob koncu rednih posvetovanj IMF dejala vodja misije sklada Huidan Lin. "Pričakujemo nadaljevanje trenda rasti. Ta bo po naših napovedih letos dosegla 0,8 odstotka," je povedala.

Inflacija se bo do 2030 stabilizirala okrog dveh odstotkov

Ob večjem zaupanju vlagateljev in izvoznem povpraševanju bo BDP prihodnje leto po napovedih IMF dosegel 2,2-odstotno rast, leto pozneje pa 2,3 odstotka. "Srednjeročno pričakujemo njegovo stabilizacijo pri 2,1 odstotka," je dejala.

Inflacija se bo ob predpostavki upočasnjene rasti cen hrane in energentov do leta 2030 po napovedi IMF stabilizirala okrog dveh odstotkov.

Preberi še IMF znižal napoved rasti BDP Slovenije na 1,1 odstotka

Na daljši rok izziv po besedah vodje misije IMF ostajajo strukturne reforme. Med drugim je pozvala k učinkovitejšemu javnemu sektorju in davčnemu sistemu ter zagotovitvi dodatnih virov financiranja pokojninskega sistema in sistema dolgotrajne oskrbe.

"Slovenija potrebuje tudi več naložb, ki bi vodile v rast produktivnosti. Izzivi na tem področju so tudi pomanjkanje delovne sile, administrativne ovire, krepitev inovacijskega okolja in spodbude za perspektivna podjetja," je dejala.

Boštjančič: 'To je zgodba o globalnem okolju'

Minister za finance Klemen Boštjančič je na novinarski konferenci poudaril, da je upad rasti slovenskega BDP v zadnjem času predvsem posledica zunanjih dejavnikov, med njimi energetske krize, geopolitičnih napetosti in splošnih razmer na svetovnih trgih. "To zdaj ni zgodba o Sloveniji, ampak o globalnem okolju, v katerem delujemo. Pomembno je, da Mednarodni denarni sklad hkrati napoveduje ponovno okrepitev rasti za Slovenijo v letih 2026 in 2027," je dejal.

Zaključno izjavo IMF je izpostavil kot potrditev, da Slovenija tudi v času globalnih pretresov ostaja stabilno, odporno in dobro vodeno gospodarstvo. "Rast se bo v prihodnjih letih okrepila, inflacija je stabilna, naš bančni sektor pa je eden najtrdnejših v regiji. To je jasna potrditev, da so bili ukrepi v času kriz ustrezni," je poudaril.

Tudi namestnik guvernerja Banke Slovenije Primož Dolenc je dejal, da je trenutna gospodarska aktivnost pod vplivom kompleksnih zunanjetrgovinskih in geopolitičnih razmer ter povezana z veliko negotovostjo.

"Gospodarska rast se je letos sicer umirila, kar ugotavlja tudi Mednarodni denarni sklad, vendar se pričakuje postopno okrevanje rasti že v letih 2026 in 2027," je poudaril. Banka Slovenije bo nove napovedi predstavila ob koncu leta.

bdp slovenija imf mednarodni denarni sklad
Naslednji članek

Spremenjen Šutarjev zakon: vstop v stanovanje brez odredbe, daljši pripor, zaostrene kazni ...

Naslednji članek

Tehnične težave na spletnih straneh po vsem svetu

SORODNI ČLANKI

Slovensko rast BDP za 2025 ocenili na odstotek, za 2026 bo 2,4 odstotka

Program, ki naj bi v 10 letih povečal slovenski BDP za polovico

IMF znižal napoved rasti BDP Slovenije na 1,1 odstotka

Nato pozval k zvišanju obrambnih izdatkov na pet odstotkov BDP

EBRD krepko oklestila napoved rasti slovenskega BDP

Letošnji BDP nižji od odstotka, izvažamo manj od napovedanega

Slovenija lani z 1,7-odstotno rastjo BDP

Slovensko gospodarstvo znova v plusu

IMF napoved rasti slovenskega BDP poslabšal na 1,8 odstotka

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (50)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kakorkoliže
18. 11. 2025 17.33
Kolikšna bo gospodarska rast zavisi predvsem koliko novih kreditov bodo najeli.
ODGOVORI
0 0
deny-p
18. 11. 2025 17.32
Drugo leto 2,2 % rast... To bi rad videl. Že februarja bodo popravki
ODGOVORI
0 0
Vakalunga
18. 11. 2025 17.29
+2
Baje so 31 milijard Yenov, kolikor so nafehtali pred 14 timi dnevi že zagonli..
ODGOVORI
2 0
krjola
18. 11. 2025 17.12
+8
pod golobovo vlado nam gre dejansko slabo, pa pište kar čte...
ODGOVORI
8 0
Pat kabala
18. 11. 2025 17.23
+2
Še nikoli tako slabo. Zdej se kao neki trudjo pred volitvami. Zabkozlat
ODGOVORI
2 0
Magic-G-spot
18. 11. 2025 17.10
+3
Ce bodo printali eure z 3 kratno hitrostji in veselo mahali z repom ter lajali kaj jim narocijo bo drugace pa ne. :)
ODGOVORI
3 0
jank
18. 11. 2025 17.06
-5
Kako, ali ne bomo kar bankrotirali in propadli kot nam vsak dan pripovedujejo desničarji?
ODGOVORI
1 6
deny-p
18. 11. 2025 17.33
Za državne jasli se najemajo kredite tako da se ne boj...
ODGOVORI
0 0
Vedeževalec Blaž
18. 11. 2025 17.05
-2
Hehehe........po mnenju od z Janževcem prepojenega kletnega gobana je kadar nas pufa Jufka gospodarska rast in blaginja če nas pa kdo drug je pa bankrot.
ODGOVORI
2 4
Polkavalčekrokenrol
18. 11. 2025 17.04
-5
Kakorkoli,ko vidiš da domoljubna sds sektaška tovarna sovraštva kritizira veš da je država na dobri poti,da je stabilna in mednarodno spoštovana
ODGOVORI
1 6
Kletni Goban in Janževec
18. 11. 2025 17.02
+5
Tale veseli Pamir je tolk nar ajcan na našega Janeza, ne vem a mu je speljal kakšno mačko al kaj, sem poznal enega gospoda, ki mi je tudi povedal, da mu je njegovo zaročenko nat epaval gospod Drnovšek, pa še tisti gospod ni imel take jeze na Drnovška, he he
ODGOVORI
5 0
Pamir
18. 11. 2025 17.14
-3
Nihče ti ne bo vzel jufkota svečko, samo tvoj je.Naj samo tebe nat epava ti želim.Takoj zacmeraš v bran tvojemu ljubčku.
ODGOVORI
1 4
Kletni Goban in Janževec
18. 11. 2025 17.01
+2
Tale veseli Pamir je tolk narajcan na našega Janeza, ne vem a mu je speljal kakšno mačko al kaj, sem poznal enega gospoda, ki mi je tudi povedal, da mu je njegovo zaročenko natepaval gospod Drnovšek, pa še tisti gospod ni imel take jeze na Drnovška, he he
ODGOVORI
2 0
Vedeževalec Blaž
18. 11. 2025 17.00
-4
Ampak Jufka je rekel da bomo.
ODGOVORI
1 5
Vedeževalec Blaž
18. 11. 2025 17.00
-3
A pol ne bomo bankrotiral al kako?
ODGOVORI
1 4
Teleport
18. 11. 2025 16.55
+3
Uglavnem znižali so napoved.
ODGOVORI
3 0
kakorkoliže
18. 11. 2025 16.48
+7
Rast slovenskega bdp se bo okrepila ampak šele, ko vzamejo dovolj novih kreditov.
ODGOVORI
7 0
Bolfenk2
18. 11. 2025 16.40
+10
Rast slovenskega bdp se bo okrepila ampak šele drugo leto, ko dobimo desno vlado.
ODGOVORI
10 0
Kletni Goban in Janževec
18. 11. 2025 16.46
+6
amen
ODGOVORI
6 0
Pamir
18. 11. 2025 16.52
-3
Sedaj je desna, elektrotehnik podjetnik Golob, levi fspn partijski komunist pravljičar brez delovne dobe je odpadel.
ODGOVORI
1 4
ap100
18. 11. 2025 16.39
+4
a to kopirajo podatke ki jim jih pošilja MF ali tudi sami kaj poiščejo (podatke seveda)
ODGOVORI
4 0
wsharky
18. 11. 2025 16.38
+6
a je šla žena od Robija na IMF in jih je z argumenti prepričala, da naj napovejo rast?
ODGOVORI
6 0
kick.your-ass
18. 11. 2025 16.37
+3
Strmo pada
ODGOVORI
3 0
Bolfenk2
18. 11. 2025 16.35
+9
Levičarji so uničili tudi najmočnejše evropsko gospodarstvo to je Nemčijo. Logično, da je golobnjak uničil tudi slovensko gospodarstvo. Sankcije proti Rusiji, zapravljanje denarja za Ukraino, dragi energenti in visoki davki. Kombinacija, ki uniči vsako gospodarstvo.
ODGOVORI
10 1
Pamir
18. 11. 2025 16.41
-6
Na oblasti v EU so že 25 krščanski desničarji med njimi je sds rusofobni janšaluk.A nisi tega vedel?
ODGOVORI
0 6
Kletni Goban in Janževec
18. 11. 2025 16.44
+1
Ne nabijaj, na oblasti je desni CENTER. Pravi desničar NIKOLI ne bi bil za MAVRICO po vseh mestih EU, za imigrante. To se dogaja ker vlada CENTRIZEM in korporativnost
ODGOVORI
1 0
Pamir
18. 11. 2025 16.53
-1
V temdesnem centru kot mu praviš je sds z migrantom jufkotom in mavričnim vinkom.
ODGOVORI
0 1
2mt8
18. 11. 2025 16.26
+9
Spet prirejena novica. V tujini pišejo manj ugodno za Slovenijo, vi pa to zavijate v celofan kot uspeh, v resnici pa je fiasko
ODGOVORI
10 1
slim386
18. 11. 2025 16.28
-6
A tujina je kletna dežela kjer prebivajo janizovi trollov in Noriki?
ODGOVORI
2 8
Kletni Goban in Janževec
18. 11. 2025 16.33
+4
kar naj zmaga spet levak in državo v bankrot, da ne bodo spet na Janeza s prstom kazali, ko bo puška v koruzo, naj bo 2018 spet in Šarceva vlada v letu 2026, nekaj takega. Pa naj zafurajo slovenijo do konca, da bo vsaj narod videl kdo so v resnici izdajalci bili vedno
ODGOVORI
5 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1360