IMF: Rast slovenskega BDP se bo okrepila, a počasneje kot sprva pričakovano

Po krčenju v prvem letošnjem četrtletju se je slovensko gospodarstvo v drugem in tretjem vrnilo k rasti, je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani ob koncu rednih posvetovanj IMF dejala vodja misije sklada Huidan Lin. "Pričakujemo nadaljevanje trenda rasti. Ta bo po naših napovedih letos dosegla 0,8 odstotka," je povedala.
Inflacija se bo do 2030 stabilizirala okrog dveh odstotkov
Ob večjem zaupanju vlagateljev in izvoznem povpraševanju bo BDP prihodnje leto po napovedih IMF dosegel 2,2-odstotno rast, leto pozneje pa 2,3 odstotka. "Srednjeročno pričakujemo njegovo stabilizacijo pri 2,1 odstotka," je dejala.
Inflacija se bo ob predpostavki upočasnjene rasti cen hrane in energentov do leta 2030 po napovedi IMF stabilizirala okrog dveh odstotkov.
Na daljši rok izziv po besedah vodje misije IMF ostajajo strukturne reforme. Med drugim je pozvala k učinkovitejšemu javnemu sektorju in davčnemu sistemu ter zagotovitvi dodatnih virov financiranja pokojninskega sistema in sistema dolgotrajne oskrbe.
"Slovenija potrebuje tudi več naložb, ki bi vodile v rast produktivnosti. Izzivi na tem področju so tudi pomanjkanje delovne sile, administrativne ovire, krepitev inovacijskega okolja in spodbude za perspektivna podjetja," je dejala.
Boštjančič: 'To je zgodba o globalnem okolju'
Minister za finance Klemen Boštjančič je na novinarski konferenci poudaril, da je upad rasti slovenskega BDP v zadnjem času predvsem posledica zunanjih dejavnikov, med njimi energetske krize, geopolitičnih napetosti in splošnih razmer na svetovnih trgih. "To zdaj ni zgodba o Sloveniji, ampak o globalnem okolju, v katerem delujemo. Pomembno je, da Mednarodni denarni sklad hkrati napoveduje ponovno okrepitev rasti za Slovenijo v letih 2026 in 2027," je dejal.
Zaključno izjavo IMF je izpostavil kot potrditev, da Slovenija tudi v času globalnih pretresov ostaja stabilno, odporno in dobro vodeno gospodarstvo. "Rast se bo v prihodnjih letih okrepila, inflacija je stabilna, naš bančni sektor pa je eden najtrdnejših v regiji. To je jasna potrditev, da so bili ukrepi v času kriz ustrezni," je poudaril.
Tudi namestnik guvernerja Banke Slovenije Primož Dolenc je dejal, da je trenutna gospodarska aktivnost pod vplivom kompleksnih zunanjetrgovinskih in geopolitičnih razmer ter povezana z veliko negotovostjo.
"Gospodarska rast se je letos sicer umirila, kar ugotavlja tudi Mednarodni denarni sklad, vendar se pričakuje postopno okrevanje rasti že v letih 2026 in 2027," je poudaril. Banka Slovenije bo nove napovedi predstavila ob koncu leta.
