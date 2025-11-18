IMF: Rast slovenskega BDP se bo okrepila, a počasneje kot sprva pričakovano

Slovenski bruto domači proizvod (BDP) se bo po najnovejši napovedi Mednarodnega denarnega sklada (IMF) letos okrepil za 0,8 odstotka, kar je 0,3 odstotne točke manj od njihove oktobrske napovedi. Napoved rasti za prihodnje leto je sklad znižal za 0,1 odstotne točke na 2,2 odstotka, leta 2027 pa pričakuje 2,3-odstotno rast.

Inflacija se bo ob predpostavki upočasnjene rasti cen hrane in energentov do leta 2030 po napovedi IMF stabilizirala okrog dveh odstotkov. FOTO: Shutterstock icon-expand

Po krčenju v prvem letošnjem četrtletju se je slovensko gospodarstvo v drugem in tretjem vrnilo k rasti, je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani ob koncu rednih posvetovanj IMF dejala vodja misije sklada Huidan Lin. "Pričakujemo nadaljevanje trenda rasti. Ta bo po naših napovedih letos dosegla 0,8 odstotka," je povedala.

Inflacija se bo do 2030 stabilizirala okrog dveh odstotkov

Ob večjem zaupanju vlagateljev in izvoznem povpraševanju bo BDP prihodnje leto po napovedih IMF dosegel 2,2-odstotno rast, leto pozneje pa 2,3 odstotka. "Srednjeročno pričakujemo njegovo stabilizacijo pri 2,1 odstotka," je dejala. Inflacija se bo ob predpostavki upočasnjene rasti cen hrane in energentov do leta 2030 po napovedi IMF stabilizirala okrog dveh odstotkov.

Na daljši rok izziv po besedah vodje misije IMF ostajajo strukturne reforme. Med drugim je pozvala k učinkovitejšemu javnemu sektorju in davčnemu sistemu ter zagotovitvi dodatnih virov financiranja pokojninskega sistema in sistema dolgotrajne oskrbe. "Slovenija potrebuje tudi več naložb, ki bi vodile v rast produktivnosti. Izzivi na tem področju so tudi pomanjkanje delovne sile, administrativne ovire, krepitev inovacijskega okolja in spodbude za perspektivna podjetja," je dejala.

Boštjančič: 'To je zgodba o globalnem okolju'