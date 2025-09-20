Obnovljen grad Vinica je naprodaj

V osrčju Bele krajine, tik ob hrvaški meji, stoji prenovljeni grad Vinica, ki se je pred nekaj dnevi na prodaj pojavil na nepremičninskih portalih za vrtoglavih 7,5 milijona evrov. Njegova lastnika sta rusko-madžarska podjetnika Makszim Cserniskov in Ivan Tregubenkov.
"Čakam, da bo kak kupec poklical in rekel kaj na to ceno. Če je previsoka, ali pa, kaj vključuje ta cena. Moramo vedeti, kje smo. Moramo vedeti, kakšna je cena gradu po renovaciji," pojasnjuje Cserniskov, ki je skupaj s Tregubenkovim grad kupil pred dobrimi 10 leti, ko je bil v izredno slabem stanju. "Prišel sem na to lokacijo in je bilo videti tako kot na nepremičninah. Grad je skoraj že razpadel, samo lokacija je bila super, z razgledom na Kolpo, na Hrvaško in mi smo se odločili, da kupimo in renoviramo ta grad."
In prav razgled zdaj krasi tri sobe, ki so gostom na voljo vse leto. Vsaka pa nosi ime po slovenski avtohtoni sorti vinske trte. "Soba Ranina ima super panoramski razgled, leseno kad," notranjost opisuje Cserniskov.
- FOTO: POP TV
- FOTO: POP TV
- FOTO: POP TV
Pohištvo je bilo ročno izdelano po meri in pripeljano z vsega sveta. "To smo naročili v Londonu, da izgleda čisto starinsko. Da je to pravi grad, ne pa nekaj modernega. Da se vsaka stranka, ki obišče grad, počuti kot graščak."
Dolga leta pa je bila podoba gradu povsem drugačna. Župan občine Črnomelj Andrej Kavšek se spominja: "Jaz se spomnim tega, ko sem bil še majhen. To je bilo res slabo. In potem, ko smo videli to novico, smo bili malo skeptični pravzaprav in potem, ko se je to naredilo in ko je bila otvoritev, pa moram reči, da je bilo splošno navdušenje. Ker grad je res impozantno obnovljen."
- FOTO: POP TV
- FOTO: POP TV
V Sloveniji lastnika več podjetij
Kot je prvi poročal portal Necenzurirano, sta Cserniskov in Tregubenkov svojo podjetniško pot v Sloveniji začela pred več kot desetimi leti. Skupaj sta ustanovila podjetje Mirag Invest, Tregubenkov pa je obenem lastnik in direktor več slovenskih podjetij. V njegovem poslovnem omrežju je mogoče najti več kot deset oseb, večinoma ruskih podjetnikov, ki imajo v Sloveniji podjetja in nepremičnine. Nepremičnine sta si v preteklosti pridobila tudi Cserniskov in Tregubenkov, leta 2014 pa sta svoj portfelj razširila še z nakupom gradu Vinica, ki sta ga s pomočjo evropskih sredstev v enem letu v celoti prenovila.
"Ta glavni objekt smo uredili v šestih mesecih zato, ker smo dobili evropska sredstva, 500.000 evrov za obnovo gradu, imeli smo šest mesecev časa. In mi smo ta glavni objekt obnovili v šestih mesecih in še šest mesecev je trajala obnova pomožnega objekta, travnika in vso okolico gradu," o poteku obnove pravi Cserniskov.
Za občino obnova predraga
Celotna prenova je stala približno 1,25 milijona evrov. Danes grad Vinica deluje kot hotel s spa ponudbo in prizoriščem za poroke, hkrati pa služi tudi kot protokolarni objekt.
- FOTO: POP TV
- FOTO: POP TV
"Mi grad uporabljamo vse več za protokolarne zadeve. Tudi na državni ravni. Tu je bil podpis meddržavnega sporazuma med Slovenijo in Hrvaško, imeli smo predstavitev kohezijskih projektov Slovenija-Hrvaška," še dodaja župan in na vprašanje, zakaj občina sama ni prevzela prenove, Kavšek odgovarja, da to preprosto ni bila finančna prioriteta. "Če vam povem, da imamo 270 kilometrov vodovodov, 230 kilometrov cest, je to tista prioriteta, kamor damo tistega nekaj denarja, kar nam ostane. Za take stvari pač mislim, da je to ali država, ker je kultura bolj na ravni države, in seveda javno-zasebno partnerstvo, zasebna iniciativa, to je izredno dobrodošlo," še meni župan.
Cserniskov bi v prihodnosti novo življenje rad vdihnil še kakšnemu slovenskemu gradu. Župan Kavšek upa, da bo to morda Stoničev grad v Črnomlju, a za zdaj so to le pogovori.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.