Obnovljen grad Vinica je naprodaj

Vas zanima lastništvo grajske rezidence? Grad Vinica v Beli krajini je na prodaj za sedem milijonov in pol evrov. Njegove kamnite zidove je že razjedal zob časa, domačini so le še zmajevali z glavo, češ da ga nič več ne reši. A zgodil se je preobrat. Kdo stoji za preobrazbo in zakaj ga ni obnovila občina?

V osrčju Bele krajine, tik ob hrvaški meji, stoji prenovljeni grad Vinica, ki se je pred nekaj dnevi na prodaj pojavil na nepremičninskih portalih za vrtoglavih 7,5 milijona evrov. Njegova lastnika sta rusko-madžarska podjetnika Makszim Cserniskov in Ivan Tregubenkov. "Čakam, da bo kak kupec poklical in rekel kaj na to ceno. Če je previsoka, ali pa, kaj vključuje ta cena. Moramo vedeti, kje smo. Moramo vedeti, kakšna je cena gradu po renovaciji," pojasnjuje Cserniskov, ki je skupaj s Tregubenkovim grad kupil pred dobrimi 10 leti, ko je bil v izredno slabem stanju. "Prišel sem na to lokacijo in je bilo videti tako kot na nepremičninah. Grad je skoraj že razpadel, samo lokacija je bila super, z razgledom na Kolpo, na Hrvaško in mi smo se odločili, da kupimo in renoviramo ta grad." In prav razgled zdaj krasi tri sobe, ki so gostom na voljo vse leto. Vsaka pa nosi ime po slovenski avtohtoni sorti vinske trte. "Soba Ranina ima super panoramski razgled, leseno kad," notranjost opisuje Cserniskov.

Pohištvo je bilo ročno izdelano po meri in pripeljano z vsega sveta. "To smo naročili v Londonu, da izgleda čisto starinsko. Da je to pravi grad, ne pa nekaj modernega. Da se vsaka stranka, ki obišče grad, počuti kot graščak." Dolga leta pa je bila podoba gradu povsem drugačna. Župan občine Črnomelj Andrej Kavšek se spominja: "Jaz se spomnim tega, ko sem bil še majhen. To je bilo res slabo. In potem, ko smo videli to novico, smo bili malo skeptični pravzaprav in potem, ko se je to naredilo in ko je bila otvoritev, pa moram reči, da je bilo splošno navdušenje. Ker grad je res impozantno obnovljen."

V Sloveniji lastnika več podjetij

Kot je prvi poročal portal Necenzurirano, sta Cserniskov in Tregubenkov svojo podjetniško pot v Sloveniji začela pred več kot desetimi leti. Skupaj sta ustanovila podjetje Mirag Invest, Tregubenkov pa je obenem lastnik in direktor več slovenskih podjetij. V njegovem poslovnem omrežju je mogoče najti več kot deset oseb, večinoma ruskih podjetnikov, ki imajo v Sloveniji podjetja in nepremičnine. Nepremičnine sta si v preteklosti pridobila tudi Cserniskov in Tregubenkov, leta 2014 pa sta svoj portfelj razširila še z nakupom gradu Vinica, ki sta ga s pomočjo evropskih sredstev v enem letu v celoti prenovila. "Ta glavni objekt smo uredili v šestih mesecih zato, ker smo dobili evropska sredstva, 500.000 evrov za obnovo gradu, imeli smo šest mesecev časa. In mi smo ta glavni objekt obnovili v šestih mesecih in še šest mesecev je trajala obnova pomožnega objekta, travnika in vso okolico gradu," o poteku obnove pravi Cserniskov.

Za občino obnova predraga

Celotna prenova je stala približno 1,25 milijona evrov. Danes grad Vinica deluje kot hotel s spa ponudbo in prizoriščem za poroke, hkrati pa služi tudi kot protokolarni objekt.

