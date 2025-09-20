Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Obnovljen grad Vinica je naprodaj

Vinica, 20. 09. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Nuša Dekleva
Komentarji
2

Vas zanima lastništvo grajske rezidence? Grad Vinica v Beli krajini je na prodaj za sedem milijonov in pol evrov. Njegove kamnite zidove je že razjedal zob časa, domačini so le še zmajevali z glavo, češ da ga nič več ne reši. A zgodil se je preobrat. Kdo stoji za preobrazbo in zakaj ga ni obnovila občina?

V osrčju Bele krajine, tik ob hrvaški meji, stoji prenovljeni grad Vinica, ki se je pred nekaj dnevi na prodaj pojavil na nepremičninskih portalih za vrtoglavih 7,5 milijona evrov. Njegova lastnika sta rusko-madžarska podjetnika Makszim Cserniskov in Ivan Tregubenkov.

"Čakam, da bo kak kupec poklical in rekel kaj na to ceno. Če je previsoka, ali pa, kaj vključuje ta cena. Moramo vedeti, kje smo. Moramo vedeti, kakšna je cena gradu po renovaciji," pojasnjuje Cserniskov, ki je skupaj s Tregubenkovim grad kupil pred dobrimi 10 leti, ko je bil v izredno slabem stanju. "Prišel sem na to lokacijo in je bilo videti tako kot na nepremičninah. Grad je skoraj že razpadel, samo lokacija je bila super, z razgledom na Kolpo, na Hrvaško in mi smo se odločili, da kupimo in renoviramo ta grad."

In prav razgled zdaj krasi tri sobe, ki so gostom na voljo vse leto. Vsaka pa nosi ime po slovenski avtohtoni sorti vinske trte. "Soba Ranina ima super panoramski razgled, leseno kad," notranjost opisuje Cserniskov. 

Pohištvo je bilo ročno izdelano po meri in pripeljano z vsega sveta. "To smo naročili v Londonu, da izgleda čisto starinsko. Da je to pravi grad, ne pa nekaj modernega. Da se vsaka stranka, ki obišče grad, počuti kot graščak."

Dolga leta pa je bila podoba gradu povsem drugačna. Župan občine Črnomelj Andrej Kavšek se spominja: "Jaz se spomnim tega, ko sem bil še majhen. To je bilo res slabo. In potem, ko smo videli to novico, smo bili malo skeptični pravzaprav in potem, ko se je to naredilo in ko je bila otvoritev, pa moram reči, da je bilo splošno navdušenje. Ker grad je res impozantno obnovljen."

V Sloveniji lastnika več podjetij

Kot je prvi poročal portal Necenzurirano, sta Cserniskov in Tregubenkov svojo podjetniško pot v Sloveniji začela pred več kot desetimi leti. Skupaj sta ustanovila podjetje Mirag Invest, Tregubenkov pa je obenem lastnik in direktor več slovenskih podjetij. V njegovem poslovnem omrežju je mogoče najti več kot deset oseb, večinoma ruskih podjetnikov, ki imajo v Sloveniji podjetja in nepremičnine. Nepremičnine sta si v preteklosti pridobila tudi Cserniskov in Tregubenkov, leta 2014 pa sta svoj portfelj razširila še z nakupom gradu Vinica, ki sta ga s pomočjo evropskih sredstev v enem letu v celoti prenovila.

"Ta glavni objekt smo uredili v šestih mesecih zato, ker smo dobili evropska sredstva, 500.000 evrov za obnovo gradu, imeli smo šest mesecev časa. In mi smo ta glavni objekt obnovili v šestih mesecih in še šest mesecev je trajala obnova pomožnega objekta, travnika in vso okolico gradu," o poteku obnove pravi Cserniskov. 

Za občino obnova predraga

Celotna prenova je stala približno 1,25 milijona evrov. Danes grad Vinica deluje kot hotel s spa ponudbo in prizoriščem za poroke, hkrati pa služi tudi kot protokolarni objekt.

"Mi grad uporabljamo vse več za protokolarne zadeve. Tudi na državni ravni. Tu je bil podpis meddržavnega sporazuma med Slovenijo in Hrvaško, imeli smo predstavitev kohezijskih projektov Slovenija-Hrvaška," še dodaja župan in na vprašanje, zakaj občina sama ni prevzela prenove, Kavšek odgovarja, da to preprosto ni bila finančna prioriteta. "Če vam povem, da imamo 270 kilometrov vodovodov, 230 kilometrov cest, je to tista prioriteta, kamor damo tistega nekaj denarja, kar nam ostane. Za take stvari pač mislim, da je to ali država, ker je kultura bolj na ravni države, in seveda javno-zasebno partnerstvo, zasebna iniciativa, to je izredno dobrodošlo," še meni župan. 

Cserniskov bi v prihodnosti novo življenje rad vdihnil še kakšnemu slovenskemu gradu. Župan Kavšek upa, da bo to morda Stoničev grad v Črnomlju, a za zdaj so to le pogovori. 

grad Vinica prodaja nepremičnin Bela krajina obnova gradu
Naslednji članek

74 diet, 1500 bolnikov in 9000 obrokov v prvi kleti UKC

Naslednji članek

Pobeg iz sveta omame: od kupovanja drog s telesom do normalnega življenja

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Stauffenberg
20. 09. 2025 08.06
Kakšna sreča da so odstranili Cerarjevo ograjo ob Kolpi, to je bil največja neumnost države in takratne oblasti. Grad je čudovit, če bi stal v bližini Ljubljane ali na Gorenjskem , bi bil zagotovo protokolarni objekt št.1.
ODGOVORI
0 0
25.maj
20. 09. 2025 08.04
lepo
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256