'In če si ne želimo Nata, si mar res želimo režim kot je v Rusiji?'

Leta 2004 je Slovenija, v okviru največje širitve severnoatlantskega zavezništva v svoji zgodovini, postala članica Nata. 20 let kasneje je slovenska predsednica Nataša Pirc Musar vstop v Nato označila za pravilno odločitev, ki je izboljšala življenje prebivalcev in varnost Slovenije. Podpora Slovencev vstopu v Natu je bila takrat manjša kot podpora za članstvo v Evropski uniji, kar se vse do danes ni spremenilo. Zagotovo pa je danes svet drugačen, predvsem z vojno v Ukrajini so oboroženi konflikti precej bližje Sloveniji kot ob prelomu stoletja.

OGLAS

"Nato je zagotovilo miru," je uvodoma v oddaji 24UR ZVEČER poudaril nekdanji načelnik generalštaba SV, zdaj svetovalec obrambnega ministra, generalmajor Dobran Božič. "Druga alternativa, ki jo imamo je nevtralnost, ta pa stane veliko več kot članstvo v Natu." Kot je nadaljeval, živimo danes v krepko drugačnem svetu kot smo še pred kratkim. "Nato je tisti, ki nam daje zavarovalno polico miru, pomembno je, da smo v družbi najboljših in najbolj demokratičnih držav." V to pa spadajo tako Nato, kot Evropska unija. "Mislim, da retorika, da Nato pomeni vojno, pomeni ravno nasprotno. Nato pomeni mir," je prepričan Božič. Kot je poudaril, je Nato skozi celotno zgodovino vselej iskal mir in ne vojno, bil je na poti miru. Vendar je resnica, da se geopolitična situacija na svetu drastično spreminja, tudi blizu Slovenije. "Nobena svetovna vojna ni šla mimo nas, vojna je vselej prišla k nam. Slovenija je lepa in čudovita ampak je na križišču in vsaka vojna, hote ali nehote, nas bo oplazila in šla preko nas," je opozoril. Tudi leta 1991, je dodal, smo praznovali samostojnost in večina ljudi ni niti vedela, da bodo že naslednji dan ulice zavzeli tanki.

A vendar, kljub zagotovilu, da Nato pomeni mir, obstaja možnost, da bi nas potegnil v kakšen konflikt, v katerem ne bi želeli biti? Božič je prepričan, da ne, saj kot pravi Nato ni avtoritativna organizacija, kjer en sam odloča kako bo. "Imamo 32 članic, ki imajo vsaka svoj glas, enakovreden glas," je pojasnil. Nato bo prišel v vojno le, če bo napadena ena od članic. Ob tem je Božič dejal, da apelira na vse, ki kritizirajo Nato ali tudi hvalijo Nato, da vzamejo v roke pogodbo in v pogodbi je jasno videti, da je beseda, ki je največkrat napisana mir. Poleg tega pa še osebne svobode in demokracija. To pa so vrednote, ki si jih želimo, je dodal. Kako pa je s stroški za obrambo? Slovenija ves čas obljublja dva odstotka BDP za obrambo, ampak obljub nikoli ne izpolni, tudi zdaj je premier Robert Golob obljubil dva odstotka do leta 2030. "Mislim, da imamo jasne načrte kako do dveh procentov, zelo težko je po sušnem obdobju, ki je bilo leta 2013 priti naenkrat na dva procenta načrtno in preudarno," je pojasnil Božič. A vendar, je dodal, če bi zdaj hoteli nakupiti stvari, bi lahko "zelo hitro zapravili dva procenta". "Ampak smo se odločili, da opremo, ki jo potrebujemo mi in ne Nato, nakupimo počasi in transparentno." Dva procenta, je omenil Božič, je res ta minimalni znesek, ki ga potrebuje vsaka vojska, vsaka država. Znova se oživlja ideja obveznega naborništva Ne gre za to da potrebujemo te vojake danes, je potrdil Božič. "Predvsem je pomembno, da se družba ozavesti in da je populacija sposobna v primeru agresije obraniti svojo domovino, kulturo, vrednote." Danes še to ni pomembno, je nadaljeval, kapacitete pa imamo sicer kar visoke, niso tako majhne. Ob tem je omenil tudi prostovoljno služenje vojaškega roka, kjer je vsako leto večja udeležba in pozval vsa dekleta in fante, da se pridružijo.