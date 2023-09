In memoriam

Da, njemu. Še danes ne dojamem. Tako iznenada je bilo. V noči s sobote na nedeljo se je ustavilo njegovo veliko srce. Z njim je umrla njegova dobrodušnost, utihnil njegov značilen gromki smeh, zaprle so se navihane oči, odšel je pravičnik, empat, dobrodelnež. Pronicljiv sogovornik. Dober prijatelj, ki se ni nikdar vsiljeval, a je bil vedno tam. Dober poznavalec vremena, novinar, radijski napovedovalec, ki je Dolenjcem prek radijskih valov dvigoval voljo in kotičke ustnic, ki je vedno trdil, da slabega vremena ni, ki je podrobno spremljal moč vetra v igri z drevesi, število dežnih milimetrov in snežnih centimetrov. Ki je bil vedno pripravljen šaljivo povedati, kdaj ne kositi, kdaj pripraviti lopate. V oddajah 24UR in na cesti.

Še zdaj ga vidim v tistem njegovem twingu z odprto streho in kodrave lase, ki so plapolali nad sončnimi očali, obsijani s soncem. Še ko je kdaj začelo deževati, je rekel: " Sej se ne boš stopil ... saj bom zaprl ... naj pada še malo ... "

Te dni se vrtijo filmi ... Otrok. Kakšen je bil, kako se je smejal ... kaj je špičil ... Sošolci, srednješolci so me klicali ... rokometaši ... igral ga je ... bil dober v svojih vrstah, a je njegovo športno pot prekinila strgana Ahilova tetiva.

Kje si TI, se sprašujem od nedeljskega zgodnjega popoldneva, ko sem izvedel, kaj je ... Začeli so zvoniti telefoni, poslušal sem besede: " Ne zafrkavaj se. Kaj, resno? Kako je to mogoče, če pa je še včeraj ... Ja, če sva bila pa zmenjena ... Pa to ne more biti res ... " In ne neha se ... Robi, ne neha se. Toliko ljudi si poznal, toliko ljudi je poznalo tebe, toliko lepega in dobrega si naredil, tako si znal ... Zato se ne bo nehalo nikoli. Nikoli ne boš pozabljen.

Še zdaj se ga spominjam leta 2001, ko me je klical in rekel: "Ne rini na Val 202, na POP-u nujno rabimo novinarje, ki znajo res delat, se obrnit. Delamo radijske novice za 25 radijev po Sloveniji. Te zanima? So spraševali ... rečem, naj te pokličejo?" In so. In potem sva prvič delala skupaj. Od 4. ure zjutraj do poznega večera, kadarkoli, če je bilo še tako napeto, je bil smeh, šale, pa na – kot je temu rekel – baklo in kofe sva hodila ... da sva zbrala misli ...

Še zdaj ga vidim v živo, v tistih njegovih pohodnih čevljih, brezrokavniku, s švic trakom na čelu ... kako hodi po gozdu, kako ga ni ničesar strah. Kako nagovarja srne, se dotika dreves, kot bi zbiral njihovo energijo ... Čisto svoje poti je imel, ko je bil sam ... in redki vemo, da ko je bil sam, je bil kot v transu, postal je asket, se znal umakniti, ne dvigniti telefona – razen za dober posnetek ... Pa da je znal biti zamišljen in mu je bilo, kljub temu da je imel rad ljudi in ljudje njega, lepo biti čisto sam. Tako je tudi živel zadnje desetletje ... tam na Dolenjskem, nad Malim Slatnikom, v kraju Hribi. Med trtami, travniki, nad potočkom, med čebelami, sadnim drevjem, med gozdnimi živalmi, ki so ga hodile gledat do terase, je pripovedoval. Je rekel kdaj ... "nisem se javljal, ker sem bil v svojem svetu ... zdaj sem nazaj ... povej, Đani," ... ali pa .... "kuga je, Muha ... kaj rabiš, al si izvedel kaj novega?" ...