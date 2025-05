Incel kultura - jeza, sovraštvo in frustracije

"V njih je ogromno nakopičene jeze, sovraštva, ki temelji na mizoginiji in popolni objektivizaciji žensk," pojasnjuje Ana Pavlič , z Inštituta za preučevanje enakosti spolov. V nakaterih ekstremnih primerih pa to lahko eskalira v grozovita, nasila dejanja.

Radikalizacija prezrtih

Javni diskuz je izjemno pomemben dejavnik, ki vpliva na razvoj družbene klime. Ni nepomembno, kaj rečejo vplivneži, uspešni glasbeniki, športniki, politiki. "Šale, ki so bile nepremirne, so naenkat primerne. To je popolnoma nesprejemljivo" , nadaljuje Mihelj Plesničar.

Inceli so prepričani, da za stanje, v katerem so se znašli, niso krivi sami, temveč družba, v kateri uspešni in priljubljeni vedno dobijo tisto, kar si želijo.

Lažna podoba kot generator visokih standardov

Vse mlajše generacije so vsedno imele uspešne in priljubljene ter tiste, ki jih družba le steška sprejela medse. Kar je danes drugače je, pravi klinični psiholog dr. Tristan Rigler, da je danes oseba postala kapitalistični produkt – na sebi lahko spremenimo skoraj vse. Ljudje se, zaradi digitalnih filtrov, predstavljajo v lažni luči. Ta spremenjen koncept je, kot pravi "sprožil kontraodziv – marginalna skupina je ostala razočarana in popolnoma izločena iz tekme".

Zasloni so izkrivili realnost, postavile posameznikom visoke standarde, opozarja antropolog, doktor Dan Podjed: "Začneš verjet, da so drugi boljši, uspešnejši od tebe in da je tvoje življenje klaverno in bedno v primerjavi z drugimi."

Je kultura incela prisotna tudi v Sloveniji? Kako na pripljubljenost v družbi, zavračanje in enakost med spoloma gledajo dijaki in učenci?

