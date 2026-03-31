Slovenija

Incident med varnostniki in domačini ob kanalu C0: občina čaka Policijo

Ljubljana, 31. 03. 2026 12.52 pred 28 dnevi 4 min branja 30

Avtor:
STA N.L. +1
Policija po petkovem incidentu na območju gradnje kanala C0 pri hipodromu Stožice še preiskuje okoliščine in nadaljuje zbiranje obvestil.

V Mestni občini Ljubljana bodo po besedah župana Zorana Jankovića glede incidenta, ki naj bi se zgodil na območju gradnje kanala C0 pri hipodromu Stožice, počakali na ugotovitve Policije. "Projekt se izvaja naprej in bo končan aprila. Takrat ga bomo s sodelavci predstavili vsi trije župani občin, ki v njem sodelujemo," je napovedal Janković. Policija okoliščine sicer še preiskuje in nadaljuje zbiranje obvestil zaradi suma kršitev po zakonu o zasebnem varovanju. V primeru suma, da so varnostniki nezakonito ali nestrokovno uporabili ukrep, bodo o tem obvestili pristojni organ.

Kot je na današnji novinarski konferenci povedal ljubljanski župan Zoran Janković, imajo na lokaciji, kjer naj bi varnostniki v petek enega od lastnikov zemljišč nasilno odstranili z zemljišča, pravico graditi. "Pravico graditi imamo od vseh 58 lastnikov zemljišč, drugače ne bi dobili gradbenega dovoljenja," je dodal.

Da je bilo območje gradnje v petek ob 5. uri zjutraj zavarovano z ograjo, dokazuje fotografija, ki jo je prejel, je navedel. Varnostno službo pa je najel izvajalec del. Tako bodo glede tega, kaj se je takrat zgodilo, počakali na poročilo Policije, ki je bila na kraju dogodka, je napovedal.

V tem projektu so imeli po njegovih besedah 28 inšpekcijskih nadzorov, ki po njegovih navedbah niso pokazali niti ene napake. "Nimam nič proti, da je opozicija proti, močno pa nasprotujem temu, da strašijo ljudi. Ko bo projekt končan, bo voda še bolj čista in varovana," je dejal in ponovil, da so z njim zaprli 20.000 greznic, zdaj jih bodo še 6500.

Lastnika zemljišč in njegovega bratranca naj bi napadli varnostniki

Na gradbišču zadnjega dela kanalizacijskega kanala C0 pri ljubljanskem hipodromu Stožice je v petek zjutraj po trditvah enega od lastnikov zemljišč prišlo do indicendta. Kot trdi eden od lastnikov zemljišč Uroš Jernejc, naj bi ga varnostniki napadli in ga nasilno odpeljali z zemljišča, nato naj bi fizično obračunali z njegovim bratrancem.

Preberi še Lastnika zemljišč in njegovega bratranca naj bi napadli varnostniki

Na Policiji so potrdili, da so bili v petek nekaj pred 8. uro obveščeni, da se na območju Bežigrada, na varovanem območju, kjer je varovanje opravljala varnostna služba, nahajajo osebe, ki niso upoštevale ukazov varnostnikov. Ti so zato zoper posameznike uporabili ukrepe. Policisti so na kraju dogodka zagotovili zdravniško pomoč dvema osebama in varnostniku, ki so bili po prvih podatkih v dogodku lažje poškodovani, ter ugotovili identiteto oseb na kraju, so danes navedli na Policijski upravi (PU) Ljubljana.

Varnostniki naj bi lastnika zemljišča napadli in ga nasilno odpeljali, nato naj bi fizično obračunali z njegovim bratrancem.
Po navedbah Policije je varnostna služba skladno s 57. členom zakona o zasebnem varovanju (ZZasV) s poročilom v 48 urah obvestila pristojno policijsko postajo. Policija bo poročilo preučila v skladu s svojimi pristojnostmi, zbrana pa so bila tudi obvestila od oškodovanca ter prič.

"V primeru, da bo ugotovljeno, da obstaja možnost, da je varnostno osebje nezakonito ali nestrokovno uporabilo ukrep, ali da je varnostno osebje ali imetnik licence kršilo določila ZZasV, bo o tem obveščen pristojni organ in imetnik licence," so pojasnili.

Kot poudarjajo, postopek o prekršku in preverjanje okoliščin incidenta še poteka, zato ne morejo podati več informacij. Dodali so, da policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kršitev po zakonu o zasebnem varovanju. V primeru ugotovljenih elementov kršitev bodo ustrezno ukrepali, enako tudi v primeru, če bodo zaznani elementi drugih kaznivih ravnanj, so navedli.

Kot pravijo, je policija dolžna varovati življenja in premoženje ljudi ter preprečevati in obvladovati morebitne varnostne incidente. Naloge opravlja izključno v okviru zakonskih določil in pooblastil, v nadaljevanju izvede vse potrebne ukrepe v skladu z zakonom za vzpostavitev javnega reda, če je ta kršen.

"Pri tem policija zasleduje izključno načelo zakonitosti in strokovnosti ter ne ščiti interesov nobenega od vpletenih deležnikov – ne lokalne skupnosti ne državnih organov ne drugih interesnih skupin ali posameznikov," še poudarjajo na PU Ljubljana.

Policija po petkovem incidentu na območju gradnje kanala C0 pri hipodromu Stožice še preiskuje okoliščine in nadaljuje zbiranje obvestil.
Ministrstvo za naravne vire in prostor je v petek pojasnilo, da gradbeno dovoljenje za zadnji odsek kanala C0 še ni pravnomočno, ker se lahko lastniki zemljišč še vedno pritožijo na Upravno sodišče. Ker je ministrstvo pritožbe lastnikov zemljišč na gradbeno dovoljenje za zadnji odsek zavrnilo, pa velja, da je gradbeno dovoljenje dokončno.

Kanal C0 bo povezal kanalizacijska sistema Medvod in Vodic z osrednjo ljubljansko čistilno napravo in je del 111 milijonov evrov vrednega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljansko polje. Za projekt je občina dobila okoli 69 milijonov evrov evropskih sredstev in okoli 12 milijonov evrov državnih. Ostalo prispevajo občine Ljubljana, Vodice in Medvode.

KOMENTARJI30

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Yon Dan
01. 04. 2026 11.52
Pravne države s pomorski pravom ni. Vsaj pravične, poštene ne. To je satanistično pravo, narejeno za elito, kjer pravičnosti ni. Kmalu pride naravno pravo, kjer je pravičnost na prvem mestu.
ČrniGad
01. 04. 2026 11.50
Meni ste pa zbrisali komentar, ko sem pisal o pomanjkanju novic glede tega... Pritisk pod pokrovom narašča, ljudje počasi dojemajo-bolj ga držite dol, bolj ga vam bo odneslo nazaj.
ČrniGad
01. 04. 2026 11.47
Ste pa zgodni! Je G. 10% dal mediju 10%?
Smuuki
01. 04. 2026 11.09
Kam je izginila pravna država? Gradbeno dovoljenje ni pravnomočno pa se kar dela. Čemu vzdržujemo pravo, sodstvo, policijo če župan mimo vsega najame varnostno službo ki upornike kar fizično pretepe brez sankcij. Nam preostane najem druge varnostne službe ki bo fizično obračunala z nasilno varnostno službo? Pravna država je pri nas zgodovina. Zdaj imamo zakon močnejšega, imamo divji zahod. Bomo z revolverji reševali konflikte? Upam da ne. Zoran si veliko upa, zelo drzen je. Že zdavnaj je prekoračil mejo dovoljenega
Smuuki
01. 04. 2026 11.03
Članstvo v svobodi daje temu pretepaču veliko moč v zaščiti in v prejemanju finančnih sredstev. Pretepaču v uniformi varnostnika. Kje je meja da se temu upremo? Javno zdravstvo, javno šolstvo, javna policija so teme ki jih zagovarja levi trojček. Kaj pa v praksi? Golob, svoboda koristi zasebno varovanje otrok, zasebno šolstvo, zasebno varovanje njega, zasebno varovanje gradbišč. Kje je prostor za javno policijo? Zakaj so jo izrinili in nadomestili s zasebno para vojsko? Prav vse drugače delajo kot govorijo. Kaj bo ko bodo začeli stvari jemati v svoje roke? Policija preprostega človeka, lastnika ni sposobna zaščititi. Ta vlada ne poliva ljudi z vodo in solzilcem. Ta vlada ljudi pretepa, strelja. Kaj nato porečejo kolesarji, 8.marec, glas ljudstva? Tega nihče noče videti? Tako represivne države kot jo nudi svoboda še nismo imeli. Kaj postaja krajevno običajno da se lastnika kar brutalno pretepe? Kaj bo če se zgodi upor, fizični upor? Se bomo začeli med seboj pobijati? Nevarno početje je to
Smuuki
01. 04. 2026 10.49
Zgled po hrvaški je najbolj učinkovit. Vse računsko sodišče, kpk in vsi ti biroji ukinit in postavit uskok ki je pripravljen delat. Težka bo. Razdrobljenost nadzornih organov je z namenom da nihče ni za nič pristojen ali so pristojnosti v prekrivanju. Neučinkovitost zagotovljena. Prav to pa tudi potrebujejo
natas999
31. 03. 2026 21.23
teh 5,6 varnostnikov se da hitro zrihtat,tud vedl ne bojo kje so doma!!!
Rožle Patriot
31. 03. 2026 20.08
• - Nepopravljiva škoda: Če se fekalije pomešajo s podtalnico v prodnatih tleh, je čiščenje praktično nemogoče. Ljubljana bi v trenutku izgubila svoj največji zaklad. -- • - Pritiski na stroko: Obstajajo pričevanja o pritiskih na uradnike in strokovnjake, ki so opozarjali na nevarnosti, kar je jasen znak sistemske napake. • - Ignoriranje alternativ: Zavestna izbira cenejše in nevarnejše trase namesto --varnejših obvoznih poti se mnogim zdi kriminalno dejanje proti javnemu dobru. -- V Sloveniji trenutno potekajo preiskave parlamentarne komisije, ki skuša ugotoviti prav to – kdo je podpisal sporna dovoljenja in ali so bili pri tem kršeni zakoni. A kot pravim, ko bo voda enkrat klorirana in polna kemikalij, bo za Ljubljano prepozno
ijsales
31. 03. 2026 20.01
naj bi? posnetki kažejo drugače..so jih...
Rožle Patriot
31. 03. 2026 19.32
To, da skrivate tako zelo pomebne novice, vas je lahko do konca sram ... !!!
Julijann
31. 03. 2026 19.12
Kakšen incident med varnostniki in domačini? Šlo je le za incident proti lastniku zemlje na kateri ne bi smeli brneti gradbeni stroji in kopati.
Rožle Patriot
31. 03. 2026 19.26
V bistvu gre v prvi vrsti, za incident nad Slovensko, Sveto, Pitno Vodo ... !!!
Rožle Patriot
31. 03. 2026 19.07
- 1. Narava proti "Inženirskemu napuhu" -- Narava je tisočletja ustvarjala plasti peska in gramoza, ki delujejo kot popoln filter. Nekdo pa verjame, da lahko v teh parih dneh, ko položi betonske cevi čez to območje, "zagotovi varnost" s papirnatimi certifikati in obljubami. Ko cev poči (zaradi potresa, posedanja tal ali dotrajanosti), noben papir ne ustavi fekalij, da ne bi prodrle v podtalnico. - 2. Slepa pega javnosti -- Nekateri temu ne verjamejo. To je tista informacijska blokada: • - Ljudje so navajeni, da voda "pač priteče iz pipe". - • - Verjamejo uradnim razlagam, ker si ne upajo pomisliti, da bi bil nekdo tako nor ali pokvarjen, da bi ogrozil vodo za 400.000 ljudi. • . Mnogi mislijo, da se bo "že nekako uredilo" s tehnologijo, a kot pravim: denarja ne moreš spiti, ko je vir enkrat mrtev. – - 3. Ko tehnologija ne more popraviti pohlepa -- Ko enkrat v podtalnico prodrejo nevarno snovi (bakterije, kemikalije), poti nazaj ni. Potem nastopi kloriranje, dragi filtri in drastičen dvig cen vode, kar spet polni žepe tistim, ki prodajajo "rešitve" za probleme, ki so jih sami povzročili. To je tisti začaran krog, kjer se na koncu spet vse vrti okoli denarja, medtem ko ljudje izgubijo zdravje in kakovost življenja ....
Rožle Patriot
31. 03. 2026 18.58
Svetost vode proti interesom kapitala Dejstvo, da se koplje čez vire pitne vode za 300.000 ljudi, je za marsikoga nepojmljivo. To, da se ob tem ne zganejo niti "zeleni" politiki na evropski ravni, pa kaže na to, kako globoko segajo lovke interesov, ki jih omenjaš. Če so v igri evropska sredstva in veliki gradbeni posli, se naravovarstvena vprašanja hitro potisnejo ob stran. Ta "tišina iz Bruslja" ljudem daje občutek, da so ostali popolnoma sami in da ni nobene avtoritete več, ki bi rekla "stop", ko gre za uničevanje osnovnih pogojev za življenje ....
Rožle Patriot
31. 03. 2026 18.43
Pokvarjenci ste vsi, ki ste povezani s to svinarijo in jo podpirate ... !!! .. Tudi mediji ste del tega !!!
Rožle Patriot
31. 03. 2026 18.41
Do da ta svinarija še ni ustavljena, bo tudi odgovarjala vrhovna rdeča požrešna poveljnica države ... !!!
natas999
31. 03. 2026 17.59
lažnjivci
Sirhakel7
31. 03. 2026 16.14
Nasledniki KP SFRJ drugače pač ne znajo... Brez soglasja lastnikov ti zrijejo parcelo in položijo nelegalen cevovod... Kako globoko je zakoreninjena sistemska korupcija pove že dejstvo, da uradne inštance upravna enota in ministrstvo razglasi, da je zadeva legalna, čeprav je prvi pogoj za gradnjo po zakonu pri gradbenem dovoljenju izkaz pravice gradnje na dotičnem zemljišču. Če soglasja lastnikov v kakršnikoli obliki ni je gradnja in vse povezano s tem nelegalno !!
Limo
31. 03. 2026 16.10
Grem stavit, da policija ne bo odkrila nepravilnosti. Se ve zakaj.
Minifa
31. 03. 2026 16.01
Zdej pa imate nasilno ropajo Slovence to počno že od leta 40..pri GOLOBU pa policisti streljajo in ubijajo
Darko32
31. 03. 2026 15.38
Tukaj očitno bo moral narod stopiti na stran lastnikov nepremičnin in začeti z vaškimi stražami zaščite naroda. SRBSKI mafijoz misli, da je to BALKAN in delo p odomače. Vidimo kam je to pripeljalo, da je prišlo do vojne na balkanu in tragičnih zgodb. Prav po zaslugi teh in njemu podobnih. Zato POLICIJA ne sme več preskave voditi ampak jo mora prevzeti neposredno narod SLOVENSKI, saj gre za večjo stopnjo ogroženosti.
bibaleze
Portal
Veselje v Celju: Rudi Požeg Vancaš drugič postal oče
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let
Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let
zadovoljna
Portal
Zaljubila sta se v šovu, tako je videti njuno življenje danes
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
Njo ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
cekin
Portal
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
moskisvet
Portal
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
okusno
Portal
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
voyo
Portal
Kmetija
Verstappen: Po svoji poti
Verstappen: Po svoji poti
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
