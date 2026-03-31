Incident med varnostniki in domačini ob kanalu C0: občina čaka Policijo

Kot je na današnji novinarski konferenci povedal ljubljanski župan Zoran Janković, imajo na lokaciji, kjer naj bi varnostniki v petek enega od lastnikov zemljišč nasilno odstranili z zemljišča, pravico graditi. "Pravico graditi imamo od vseh 58 lastnikov zemljišč, drugače ne bi dobili gradbenega dovoljenja," je dodal. Da je bilo območje gradnje v petek ob 5. uri zjutraj zavarovano z ograjo, dokazuje fotografija, ki jo je prejel, je navedel. Varnostno službo pa je najel izvajalec del. Tako bodo glede tega, kaj se je takrat zgodilo, počakali na poročilo Policije, ki je bila na kraju dogodka, je napovedal. V tem projektu so imeli po njegovih besedah 28 inšpekcijskih nadzorov, ki po njegovih navedbah niso pokazali niti ene napake. "Nimam nič proti, da je opozicija proti, močno pa nasprotujem temu, da strašijo ljudi. Ko bo projekt končan, bo voda še bolj čista in varovana," je dejal in ponovil, da so z njim zaprli 20.000 greznic, zdaj jih bodo še 6500.

Lastnika zemljišč in njegovega bratranca naj bi napadli varnostniki

Na gradbišču zadnjega dela kanalizacijskega kanala C0 pri ljubljanskem hipodromu Stožice je v petek zjutraj po trditvah enega od lastnikov zemljišč prišlo do indicendta. Kot trdi eden od lastnikov zemljišč Uroš Jernejc, naj bi ga varnostniki napadli in ga nasilno odpeljali z zemljišča, nato naj bi fizično obračunali z njegovim bratrancem.

Policija po petkovem incidentu na gradbišču kanala C0 še preiskuje okoliščine

Na Policiji so potrdili, da so bili v petek nekaj pred 8. uro obveščeni, da se na območju Bežigrada, na varovanem območju, kjer je varovanje opravljala varnostna služba, nahajajo osebe, ki niso upoštevale ukazov varnostnikov. Ti so zato zoper posameznike uporabili ukrepe. Policisti so na kraju dogodka zagotovili zdravniško pomoč dvema osebama in varnostniku, ki so bili po prvih podatkih v dogodku lažje poškodovani, ter ugotovili identiteto oseb na kraju, so danes navedli na Policijski upravi (PU) Ljubljana.

Varnostniki naj bi lastnika zemljišča napadli in ga nasilno odpeljali, nato naj bi fizično obračunali z njegovim bratrancem. FOTO: POP TV

Po navedbah Policije je varnostna služba skladno s 57. členom zakona o zasebnem varovanju (ZZasV) s poročilom v 48 urah obvestila pristojno policijsko postajo. Policija bo poročilo preučila v skladu s svojimi pristojnostmi, zbrana pa so bila tudi obvestila od oškodovanca ter prič. "V primeru, da bo ugotovljeno, da obstaja možnost, da je varnostno osebje nezakonito ali nestrokovno uporabilo ukrep, ali da je varnostno osebje ali imetnik licence kršilo določila ZZasV, bo o tem obveščen pristojni organ in imetnik licence," so pojasnili. Kot poudarjajo, postopek o prekršku in preverjanje okoliščin incidenta še poteka, zato ne morejo podati več informacij. Dodali so, da policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kršitev po zakonu o zasebnem varovanju. V primeru ugotovljenih elementov kršitev bodo ustrezno ukrepali, enako tudi v primeru, če bodo zaznani elementi drugih kaznivih ravnanj, so navedli. Kot pravijo, je policija dolžna varovati življenja in premoženje ljudi ter preprečevati in obvladovati morebitne varnostne incidente. Naloge opravlja izključno v okviru zakonskih določil in pooblastil, v nadaljevanju izvede vse potrebne ukrepe v skladu z zakonom za vzpostavitev javnega reda, če je ta kršen. "Pri tem policija zasleduje izključno načelo zakonitosti in strokovnosti ter ne ščiti interesov nobenega od vpletenih deležnikov – ne lokalne skupnosti ne državnih organov ne drugih interesnih skupin ali posameznikov," še poudarjajo na PU Ljubljana.

Policija po petkovem incidentu na območju gradnje kanala C0 pri hipodromu Stožice še preiskuje okoliščine in nadaljuje zbiranje obvestil. FOTO: POP TV