Tragični dogodek na bazenu: notranji nadzor ni pokazal nepravilnosti

Na slovenjgraškem bazenu Aqualatio, s katerim neposredno upravlja občina, občinski javni zavod Spotur pa tam s svojimi zaposlenimi izvaja dejavnost, so v nedeljo, 9. marca, zvečer oživljali 41-letnega moškega. Ta je sicer po navedbah policije bil tudi potapljač in je na bazen prišel z mladoletnim sinom in prijateljem. Po dogodku je moški prejšnji teden v sredo dopoldne v bolnišnici umrl.

Župan Mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler je po tragičnem dogodku zahteval izvedbo notranjega nadzora ravnanja zaposlenih ob dogodku. "Cilj nadzora je bil preveriti, zakaj je do dogodka prišlo, kakšni so bili odzivni časi ter kdo in na kakšen način je reagiral," so danes pisno pojasnili z občine. Navedli so, da notranji nadzor ni pokazal nepravilnosti, drugih podrobnejših informacij pa ne dajejo.

Dodali so, da izražajo globoko spoštovanje do pokojnika in njegovih svojcev ter da sočustvujejo z družino v teh težkih trenutkih.

Medtem policijska preiskava dogajanja še poteka. "Zaradi razjasnitev vseh okoliščin dogodka smo opravili več razgovorov, zasegli dokumentacijo in posnetke video nadzornega sistema kopališča. Čakamo tudi še na rezultate sanitarne obdukcije," so za STA danes pojasnili na Policijski upravi Celje.

Policisti bodo po vseh zbranih obvestilih z ugotovitvami seznanili pristojno okrožno državno tožilstvo, so dodali.