Incident po zvonjenju pri hišah

"Šli smo zvonit na vrata in smo šli stran. Enemu smo pozvonili in šli, potem nas je z avtom lovil po naselju in nam zablokiral pot. Prišel je ven in zaklel, kaj mi zvoniš. Klofutnil me je po levem licu, vpil name, potem me je še enkrat udaril. Šel sem stran, pripeljal je za mano in mi rekel: še enkrat mi pozvoni, te bom ubil," je za našo televizijo dogajanje s svojimi besedami opisal napadeni 12-letnik.

Trojica se je prestrašila, starša napadenega, ki mu je zaradi udarca oteklo lice, pa sta se soočila z napadalcem pred hišo, kjer so otroci zvonili. Soočenje sta tudi posnela.

Dejala sta, da res ni način, da nekomu pozvoniš in da bo fant dobil primerno kazen, vendar si vseeno ne zasluži udarca. Napadalec je zanikal, da bi ga udaril in zatrdil, da ga je le "frcnil". Oče je temu oporekal, češ, da ima sin zatečeno ličnico, vendar je napadalec zatrdil, da je to od nečesa drugega.

Nato pa se je po očetovih navedbah zgodilo še nekaj. "Vzel je iz žepa ven službeno značko policista, kriminalista, karkoli že je. Naredil sem korak stran in rekel ženi, naj pokliče Policijo," oče pripoveduje za našo televizijo.

Po postopku policistov sta sina odpeljala na urgenco, kjer so naredili zaznamek oziroma pregled, kot pravi oče.

Dodaja, da se mu zdi nedopustno, da bi neznanec z udarci obračunaval z njegovim otrokom. Še posebej pa je zgrožen, ker je šlo za pooblaščeno uradno osebo, kar so potrdili tudi na ljubljanski policijski upravi.

"Nedopustno je, da policist udari otroka, oziroma da sede v avto in gre iskat otroka, ga udari, na koncu pa mu grozi, da ga bo ubil. To ni bil afekt, ampak se je on prav namensko usedel in šel nekaj narediti. In to policist, ki bi moral nekoga braniti, varovati, ne pa napadati, ogrožati," zaključuje oče.