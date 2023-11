Incident v UKC Ljubljana: bolnik s solzivcem poškropil zaposleno

V UKC Ljubljana so za STA navedli, da so na infekcijsko urgenco preusmerili eno bolnico, "ki je bila pripeljana ravno v času, ko smo morali iz prostorov IPP začasno seliti bolnike iz 24-urne bolnišnice – večina je bila premeščenih v travmatološko opazovalnico".

Bolniki, ki so po incidentu na IPP prišli sami in niso bili pripeljani z reševalnim vozilom, so lahko kot običajno počakali v čakalnici.