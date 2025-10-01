Svetli način
Slovenija

Voznik 67-letnika, ki je nadlegoval osnovnošolko, zaklenil v avtobus

01. 10. 2025

Manca Turk
Zahvaljujoč herojskemu dejanju voznika ljubljanskega mestnega avtobusa in enega od potnikov je Policija prijela moškega, ki je nadlegoval 12-letno deklico. Moški je ogovoril osnovnošolko, ji sledil na avtobus in se je dotikal. Nadlegovanje je opazil mlad potnik in opozoril voznika, ta pa je, da 67-letni osumljenec ne bi zbežal, zaklenil avtobus in počakal policiste.

V ponedeljek zvečer okoli 19. ure se je 12-letnica vračala s treninga, ko jo je na Bavarskem dvoru ogovoril starejši moški, pripoveduje njena mama. 

"Začel jo je spraševati osebne stvari, od kod je, na kateri avtobus gre. Ona mu je povedala, na kateri avtobus gre, potem pa jo je začel prepričevati, da gresta skupaj na drug avtobus, na katerega gre on, in da gresta skupaj," pove. 

Prestrašena osnovnošolka je moškega zavrnila in stekla na avtobus, ki je peljal proti njenemu domu, a moški ni odnehal. Sledil ji je in sedel poleg nje. "Potem je prijel njeno roko in jo začel božati. Ona je želela roko umakniti, a je ni spustil in jo še naprej držal," razlaga mama. 

Ponujal naj bi ji denar, jo večkrat vprašal, ali bi šla z njim na pijačo. Tudi fizično nadlegovanje se je vse bolj stopnjevalo, pripoveduje pretresena mama."Začel jo je božati po nogi, hčerka je bila v šoku in prestrašena," doda. 

Zbrala je pogum in se pod pretvezo, da spredaj sedi njena prijateljica, presedla. Ko je vstala, naj bi jo moški po pričevanju mame prijel še za zadnjico. 

Avtobus na Bavarskem dvoru (slika je simbolična).
Avtobus na Bavarskem dvoru (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock

Da je deklica v stiski, je k sreči opazil eden od potnikov. Prosil jo je, naj nemudoma pokliče mamo. Razložil ji je, kaj se dogaja, za pomoč pa prosil še voznika avtobusa. Ta je nemudoma poklical nadrejene, ki so mu naročili, naj pokliče Policijo. 

Parkiral je na eni od avtobusnih postaj, osumljenec pa je med čakanjem na može v modrem skušal zbežati. "Sem mu povedal, da ne more in da mi na LPP ne podpiramo nasilja, pedofilov, da čakamo na Policijo," razlaga voznik. 

Avtobus je nato zaklenil, da ne bi pobegnil. 

Moškega prijeli

Policija je zahvaljujoč herojskemu dejanju voznika in potnika na kraju prijela 67-letnega državljana Bosne in Hercegovine. Zoper njega so odredili pridržanje, s kazensko ovadbo pa ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

"Najlepša hvala šoferju in temu fantu, da sta vse to sprožila, da je ta gospod zdaj v priporu," je hvaležna mama deklice. 

Voznik avtobusa sicer otrokom svetuje, naj se v primeru tovrstnih incidentov nemudoma obrnejo na voznika, saj bo takoj priskočil na pomoč. 

Starše pa oba sogovornika pozivata, naj se pogovarjajo s svojimi otroki in jih naučijo, kako pravilno odreagirati v primeru nadlegovanja. 

