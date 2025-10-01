Voznik 67-letnika, ki je nadlegoval osnovnošolko, zaklenil v avtobus

V ponedeljek zvečer okoli 19. ure se je 12-letnica vračala s treninga, ko jo je na Bavarskem dvoru ogovoril starejši moški, pripoveduje njena mama.

"Začel jo je spraševati osebne stvari, od kod je, na kateri avtobus gre. Ona mu je povedala, na kateri avtobus gre, potem pa jo je začel prepričevati, da gresta skupaj na drug avtobus, na katerega gre on, in da gresta skupaj," pove.

Prestrašena osnovnošolka je moškega zavrnila in stekla na avtobus, ki je peljal proti njenemu domu, a moški ni odnehal. Sledil ji je in sedel poleg nje. "Potem je prijel njeno roko in jo začel božati. Ona je želela roko umakniti, a je ni spustil in jo še naprej držal," razlaga mama.

Ponujal naj bi ji denar, jo večkrat vprašal, ali bi šla z njim na pijačo. Tudi fizično nadlegovanje se je vse bolj stopnjevalo, pripoveduje pretresena mama."Začel jo je božati po nogi, hčerka je bila v šoku in prestrašena," doda.

Zbrala je pogum in se pod pretvezo, da spredaj sedi njena prijateljica, presedla. Ko je vstala, naj bi jo moški po pričevanju mame prijel še za zadnjico.