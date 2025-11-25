Incidente na železnicah bo proučila skupina sveta za nacionalno varnost

Operativna skupina sveta za nacionalno varnost je že ob prvih incidentih na slovenskih železnicah pozvala k tesnemu sodelovanju vseh pristojnih organov, posebej policije in obveščevalnih služb, da incidente obravnavajo skrajno resno, so navedli v uradu za komuniciranje.

"Ustanovljena je bila posebna koordinacija, ki incidente pregleduje z vseh možnih vidikov, pri čemer ne izključuje nobenih možnosti. Cilj je zaščita železniške infrastrukture in s tem zagotavljanje varnosti vseh udeležencev v prometu," so zapisali. O izsledkih preiskav javnost po njihovih navedbah obvešča Policija.

Kot je poudaril Denis Čaleta z Inštituta za korporativne varnostne študije, med kritično infrastrukturo sodi le del železniškega omrežja. "Dejstvo pa je, da je iz več zornih kotov problematično vsako dejanje, ki kakorkoli onemogoča neprekinjeno delovanje te infrastrukture," je dejal.

Prvi tak vidik je po njegovih besedah varnost, saj imajo lahko že manjši incidenti velike posledice, tudi onesnaženje okolja zaradi morebitnega izliva strupenih snovi iz vlakovnih kompozicij ali človeške žrtve. Opozoril je tudi na možnost širjenja prepričanja, da železniška infrastruktura ni varna za uporabo.

"Odgovorni morajo absolutno resno nasloviti vsa ta tveganja, ki se zdaj pojavljajo že daljše časovno obdobje," je poudaril.

O motivih za početje posameznikov, ki na železniško progo postavljajo predmete in povzročajo poškodbe na infrastrukturi, je po njegovih besedah težko soditi. V nekaterih primerih gre morda za vandalizem, v drugih je lahko razlog kraja materialov, izključiti pa ni mogoče niti možnosti sabotaže, je dejal.