Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Incidente na železnicah bo proučila skupina sveta za nacionalno varnost

Ljubljana, 25. 11. 2025 14.55 | Posodobljeno pred 28 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA
Komentarji
1

Incidente na železnicah obravnava tudi operativna skupina sveta za nacionalno varnost, so pojasnili v uradu vlade za komuniciranje. Ustanovljena je bila posebna koordinacija, ki incidente pregleduje z vseh možnih vidikov.

Operativna skupina sveta za nacionalno varnost je že ob prvih incidentih na slovenskih železnicah pozvala k tesnemu sodelovanju vseh pristojnih organov, posebej policije in obveščevalnih služb, da incidente obravnavajo skrajno resno, so navedli v uradu za komuniciranje.

"Ustanovljena je bila posebna koordinacija, ki incidente pregleduje z vseh možnih vidikov, pri čemer ne izključuje nobenih možnosti. Cilj je zaščita železniške infrastrukture in s tem zagotavljanje varnosti vseh udeležencev v prometu," so zapisali. O izsledkih preiskav javnost po njihovih navedbah obvešča Policija.

Kot je poudaril Denis Čaleta z Inštituta za korporativne varnostne študije, med kritično infrastrukturo sodi le del železniškega omrežja. "Dejstvo pa je, da je iz več zornih kotov problematično vsako dejanje, ki kakorkoli onemogoča neprekinjeno delovanje te infrastrukture," je dejal.

Prvi tak vidik je po njegovih besedah varnost, saj imajo lahko že manjši incidenti velike posledice, tudi onesnaženje okolja zaradi morebitnega izliva strupenih snovi iz vlakovnih kompozicij ali človeške žrtve. Opozoril je tudi na možnost širjenja prepričanja, da železniška infrastruktura ni varna za uporabo.

"Odgovorni morajo absolutno resno nasloviti vsa ta tveganja, ki se zdaj pojavljajo že daljše časovno obdobje," je poudaril.

O motivih za početje posameznikov, ki na železniško progo postavljajo predmete in povzročajo poškodbe na infrastrukturi, je po njegovih besedah težko soditi. V nekaterih primerih gre morda za vandalizem, v drugih je lahko razlog kraja materialov, izključiti pa ni mogoče niti možnosti sabotaže, je dejal.

Železniška nesreča v Celju
Železniška nesreča v Celju FOTO: POP TV

"Zavedati se je treba, da je transportna povezava z Luko Koper strateško pomembna ne le z gospodarskega stališča, ampak tudi s širšega varnostno-geostrateškega. V določeni meri namreč predstavlja tudi pomembno transportno žilo do ukrajinskega kriznega območja," je povedal.

Ugiba se tudi, da bi lahko šlo za sabotaže z namenom ustvariti vtis poslabšanih varnostnih razmer v državi, kar naj bi jo destabiliziralo. Kot je dejal Čaleta, morajo to ugotoviti pristojni organi.

"Si pa kot državljan Slovenije srčno želim, da nismo prišli v to stanje duha, da smo zaradi možne destabilizacije trenutnih razmer pripravljeni ogrožati tudi tako pomembno infrastrukturo, kot so slovenske železnice, in posledično ogrožati tudi človeška življenja," je poudaril.

Slovenski varnostni organi morajo zato po njegovih besedah z vso resnostjo preveriti vsa možna ozadja incidentov, v sodelovanju s pristojnimi na Slovenskih železnicah pa najti načine za še bolj učinkovito zagotavljanje varnosti železniške infrastrukture.

Dejstvo je, da je ta zelo razvejana in jo je težko stalno nadzirati, vendar si je pri tem do neke mere mogoče pomagati s tehnologijo, je dejal. Pri tem je med drugim izpostavil brezpilotne letalnike.

"Je pa na drugi strani res in to je tudi včeraj zelo odkrito poudaril generalni direktor Slovenskih železnic (Dušan Mes, op. a), da je del infrastrukture zelo zastarel, zato je integracija novih tehnoloških sredstev za nadzor tam otežena ali pa onemogočena," je dodal.

slovenske železnice nacionalna varnost
Naslednji članek

Del novomeških občinskih svetnikov poslanko Svobode poziva k odstopu

Naslednji članek

Medvedka Mici po 24-letnem življenju v ogradi odpotovala v avstrijsko zavetišče

SORODNI ČLANKI

Mladoletnik v Celju uničil javna kolesa in na železniške tire nastavil predmete

Sabotaže na železnici: 'Upam, da smo blizu konca teh norosti'

Nov incident na železnici: neznanec namerno prerezal žične mehanizme

Potniški vlak v Celju trčil v kovinsko jedilniško garnituro, nastavljeno na tire

  • SAVNE
  • NAKLADALNIK
  • SNEZNA
  • BOSCH
  • VRATA
  • DREVO
  • PANEL
  • REGAL
  • PEC
  • JELEN
  • VOZICEK
  • KATALOG
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vakalunga
25. 11. 2025 15.23
V Novem mestu in Kočevju naj raziskujejo..
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363