V Piranskem zalivu letos zabeležili povprečno tri incidente na dan

Poveljnik hrvaškega policijskega plovila naj bi se opravičil zaradi vplutja v slovensko morje, je poročal hrvaški časnik Jutarnji list. Slovenski policisti so namreč minuli konec tedna obravnavali nov incident na morju, ko je hrvaški policijski čoln vplul 2,5 kilometra globoko v slovensko morje in celo 1,3 kilometra čez sredinsko črto v Piranskem zalivu. Hrvaški policisti so slovenskim postregli s pojasnilom, da se jim je pokvarila satelitska navigacija.

Zunanji minister Miro Cerar je vplutje označil za "posebno intenzivno provokacijo". Napovedal je, da bo Slovenija nanjo odgovorila z diplomatsko noto.

Letos v Piranskem zalivu zabeležili povprečno več kot tri incidente na dan

Policija je v času od uveljavitve arbitražne razsodbe 30. decembra 2017 pa do konca lanskega leta obravnavala 1646 spornih dogodkov na morju, v katerih je bilo skupaj udeleženih 2470 plovil. Od tega so obravnavali 1130 vplutij plovil hrvaške policije in 1340 vplutij plovil hrvaških ribičev.

Letos pa so do 22. marca, torej prejšnjega petka zabeležili že 295 dogodkov, pri čemer so skupaj našteli 467 nedovoljenih vplutij hrvaških plovil. Od tega je šlo 232-krat za plovila hrvaških varnostnih organov. Povprečno to pomeni, da hrvaški policisti mejno črto, kot jo je na morju določilo arbitražno sodišče, prečkajo skoraj trikrat na dan. V to statistiko policije pa še ni vštet nedeljski incident.

Kaj je incident in kaj kršitev?

Policija sicer vplutje hrvaške policije v slovensko morje obravnava kot incident, medtem ko vplutje hrvaških ribičev kot kršitev zaradi nedovoljenega prestopa meje. V zvezi s tem je slovenska policija obravnavala 236 prekrškovnih postopkov zoper hrvaške ribiče.

Kazni hrvaškim ribičem izreka tudi slovenska ribiška inšpekcija. Kot so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, so od implementacije arbitražne razsodbe pa do minulega ponedeljka, 25. marca, obravnavali 1047 kršitev ribiške zakonodaje s strani hrvaških ribičev na področju Piranskega zaliva. To povprečno pomeni več kot dve kršitvi na dan.

Večinoma prekrškovnih postopkov, ki so jih sicer uvedli v vseh primerih, zaradi različnih vzrokov – od neprepoznavanja storilca do pomanjkanja podatkov o njem – niso mogli zaključiti. Tako da je bilo dejansko izdanih 90 plačilnih nalogov in 67 odločb o prekršku, pojasnjujejo na ministrstvu.