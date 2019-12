Indeks človekove svobode znaša v Sloveniji 7,97 na lestvici do 10

"Svoboda ni samo neprecenljiva, temveč ima tudi kritično vlogo pri ustvarjanju blaginje, boju proti revščini, zagonu ekonomskega razvoja in stabilnosti demokracije, zaradi česar je bistveno, da se jo meri čim bolj natančno in v čim širšem obsegu," poudarja Tanja Porčnik iz Visio instituta, ki je skupaj z Ianom Vasquezom iz ameriškega Cato Institute avtorica poročila.

Poročilo izdajajo ameriški Cato Institute, kanadski Fraser Institute in nemški Liberales institut. Soizdajatelja sta še slovenski Visio Institut in ruski Institute of Economic Analyses.

Za Novo Zelandijo sta se tako kot lani na drugo mesto uvrstila Švica, na tretje pa Hongkong. V prvi deseterici jim sledijo še Kanada, Avstralija, Danska, Luksemburg, Finska, Nemčija in Irska. ZDA so denimo zasedle 15. mesto, Rusija 114., Kitajska pa 126. mesto. Izmed slovenskih sosed je Avstrija zasedla 13. mesto, Italija 32., Hrvaška 37., Madžarska pa 45. mesto. Zadnja tri mesta na lestvici tako kot že preteklo leto zasedajo Jemen, Venezuela in Sirija.

Indeks se je od leta 2008 na svetovni ravni v povprečju znižal za 0,07. Med poglavitnimi razlogi za upadanje trenda človekove svobode pa so populizem, nacionalizem in avtoritarizem.

Od desetih regij ima najvišjo raven človekove svobode Severna Amerika, sledita Zahodna Evropa in Vzhodna Azija. Vzhodna Evropa kljub zmanjšanju stopnje svobode od leta 2008 ostaja na petem mestu. Najnižje stopnje svobode ostajajo v Južni Aziji, Podsaharski Afriki ter na Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki.

Države z največ svobode – 25 odstotkov najvišje uvrščenih držav – imajo povprečen dohodek na prebivalca 40.171 ameriških dolarjev, medtem ko je za tiste, ki živijo v najmanj svobodnih državah – 25 odstotkov najnižje uvrščenih držav –, ta v povprečju znašal 15.721 ameriških dolarjev.

Indeks človekove svobode zajema 162 držav s 76 kazalniki državljanskih in ekonomskih svoboščin, ki zajemajo pravno državo, varnost, gibanje, religijo, zbiranje, združevanje in civilno družbo, izražanje in informacije, identiteto in razmerja, obseg (para)države, pravni sistem in lastninske pravice, trdnost valute, mednarodno trgovino in predpise.