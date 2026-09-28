Indijansko poletje podaljšalo turistično sezono na Obali

Že pred dvema tednoma se je uradna kopalna sezona zaključila, reševalcev iz vode na našem največjem kopališču ni več, še zdaleč pa to ne pomeni, da je konec poletja in morskih radosti.

"Morje je ves september čudovito, še danes ima 22, 23 stopinj, super je za se malo razmigat," pravi mimoidoči.

"Mi smo tukaj na študentski izmenjavi in termina nismo izbrale, ampak je odličen čas za iti na plažo, sončno je in zares uživamo," so povedali študenti.

Za marsikoga je to najlepši čas ob morju. Je toplo, a ni vroče, je živahno, a ni gneče, predvsem pa so v tem času tudi cene nastanitev precej nižje kot na vrhuncu sezone.

Čeprav je ljudi neprimerno manj kot julija ali avgusta, sploh med tednom, so turistični ponudniki zadovoljni z obiskom.

"Za zdaj nam vreme res odlično služi in beležimo zelo dobre rezultate. V 25 dneh tega meseca smo zabeležili več kot pet odstotkov več nočitev v primerjavi z lanskim letom," pravi Lea Šuligoj iz Turističnega združenja Portorož.

To so definitivno drugačni gostje kot v poletnih mesecih.

"Veste, lepo je tudi avgusta, ko je veliko ljudi, ampak zdaj je lepše. Imate svoj mir, to je res krasno," je povedal eden izmed njih.

"Čas je idealen za nas upokojence," so povedali upokojenci.

"Ja. Manj je družin, je pa več parov, tudi morda starejših turistov, takih, ki si želijo aktivnosti na prostem," dodaja Šuligojeva.

Zares ogromno je predvsem kolesarjev. "Radi imamo mir, tako da je to odličen čas za nas," pravijo.

Vreme z veliko sonca in temperaturami, ki dopuščajo kopanje, pa se zna zavleči še pozno v oktober.