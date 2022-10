'Indijansko poletje za sever visokogorja ne velja, nujna je zimska oprema'

"Vsa reševanja so se na srečo končala brez hujših posledic. Indijansko poletje za severne strani visokogorja pač ne velja," so na družbenem omrežju opozorili na nevarne razmere v gorah v Gorski reševalni zvezi Slovenije (GRZS).

Na Slovenski poti na Mangartu so namreč na približno 2500 metrih nadmorske višine v ponedeljek obnemogli štirje planinci. Zaradi izmučenosti in poledenelega terena ter snega si niso upali nadaljevati poti. Reševati jih je moral helikopter Slovenske vojske z združeno ekipo GRZS in helikoptersko nujno medicinsko pomočjo ter bovškimi gorskimi reševalci.

V torek pa sta pri sestopu na Italijanski poti na Mangartu v steni obtičala še dva planinca. Tudi onadva sta bila brez zimske opreme in zaradi poledenele podlage nista mogla nadaljevati poti. Ker sta obstala na italijanski strani gore, so ju reševali italijanski gorski reševalci, so pojasnili v GRZS.

Ker torej v visokogorju ne moremo več računati zgolj na poletne oz. kopne razmere, moramo vedno dobro preveriti, kam, v kateri konec se podajamo, kakšno je tam stanje, in se temu primerno pripraviti. "Gore, kot so Mangart, Jalovec, Triglav, Kanjavec in podobno, imajo v višje ležečih predelih severnih strani poledenele zaplate snega, zato je nujna oprema za zimske razmere v gorah: cepin in dereze. Take zimske razmere so zahtevne in ne dopuščajo napak, zato moramo biti tudi sami ustrezno psihofizično sposobni in pripravljeni," je opozorila GRZS na družbenem omrežju.

Prav tako ne pozabimo na topla oblačila. Če je v dolini dovolj majica, bodo v gorah že prav prišli topel velur, jakna ali bunda.