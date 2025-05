'Indijski kralj' v ZOO Ljubljana: Dobrodošel, lev Raman!

Raman: ljubek, posvečen

"Njegovo ime nas navdaja z optimizmom, kajti v hindujščini in sanskrtu Raman pogosto pomeni "prijeten" ali "ljubek" oz. tudi "posvečen" ali "proslavljen" in je tudi ime, povezano z bogom Rama, eno od pomembnih božanstev v hinduizmu," so sporočili iz ljubljanskega živalskega vrta.

Gre za predstavnika ene najbolj ogroženih podvrst levov na svetu, ki je v naravi že skoraj izginila.

"Nekoč so naseljevali obsežna območja od jugovzhodne Evrope in Bližnjega vzhoda do vzhodne Indije, kar je pokrivalo na tisoče kilometrov. Danes pa v naravi v eni sami izolirani populaciji živi le še okoli 600 do 700 osebkov v narodnem parku Gir, v zvezni državi Gudžarat v zahodni Indiji. To skrčeno območje je zdaj njihov edini naravni življenjski prostor, zaradi česar je podvrsta zaradi pomanjkanja genetske raznolikosti izjemno ranljiva za grožnje, kot so bolezni, naravne nesreče in potencialni konflikti z ljudmi. Zaradi omejenega prostora se levi namreč ne morejo ne umakniti pred nevarnostmi ne širiti v nova območja, kar ogroža njihovo preživetje in dolgoročno rast populacije. Kljub temu pa so prizadevanja za njihovo ohranitev zaenkrat uspešna – indijske oblasti izvajajo strogo zaščito območja, programe za preprečevanje konfliktov med levi in lokalnim prebivalstvom ter iščejo dodatne primerne lokacije za njihovo naselitev. Azijski lev je simbol uspešnega, a zaenkrat še vedno zelo krhkega naravovarstvenega prizadevanja. Kljub vsem prizadevanjem za ohranitev se vrsta sooča tudi z izzivi, ki jih prinaša majhen genski bazen te podvrste. Azijski levi, ki živijo tako v naravi kot v živalskih vrtovih, izvirajo iz zelo majhnega števila prednikov, kar povečuje tveganje za parjenje v sorodstvu in občasno vodi do zdravstvenih težav, povezanih z nizko genetsko raznolikostjo," so pojasnili strokovnjaki iz ZOO Ljubljana.

Ramanu so dobrodošlico izrekli 24. aprila. Tistega dne okoli 16. ure je prevoznik v Ljubljano pripeljal transportni zaboj z novim članom živalske ekipe živalskega vrta, ki so ga nato s skupnimi močmi prenesli v notranjost. Raman se je najprej nekoliko obiral, a je nato – tudi s pomočjo nekaj trikov izkušenih oskrbnikov – le vstopil v svoj novi dom.

"Šele takrat smo se lahko v polnosti nagledali naše nove, lepe in mogočne živali. Med ženskim delom ekipe je bilo slišati kar nekaj srčnih vzklikov: 'Kako je lep', saj ima izrazito prijazen in mladosten izraz, med fanti pa: 'Poglej, kako popolne zobe ima!' Obiskovalci pa bodo zagotovo opazili tudi njegovo izrazitejšo poraščenost po trebuhu, ki je eden glavnih opaznejših razlikovalnih znakov med azijskimi in afriškimi levi," so prvo srečanje opisali v ZOO Ljubljana.

"Občudovali pa ga nismo samo mi – z vso radovednostjo ga je s hribčka sosednje ograde opazovala tudi njegova bodoča sostanovalka Živana," so dodali.

Raman bo sedaj potreboval nekaj časa, da se privadi na novo okolje in družbo, zato bo v naslednjih dneh obiskovalcem najprej na ogled v notranjem razgledišču, proti koncu meseca pa tudi že v zunanjem.