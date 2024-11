Industrijski sesalniki in čistilci zraka za varno in čisto delovno okolje

Uporaba čistilcev zraka in zakaj so tako učinkoviti

Naši industrijski čistilci zraka in separatorji so nepogrešljivi v okoljih, kjer je zrak obremenjen s finimi delci. Zasnovani so za uporabo v obrtniških delavnicah, industrijskih obratih in na gradbiščih, kjer odstranjujejo škodljive snovi, kot so prah, kemikalije in hlapne organske spojine. Zmogljivi HEPA čistilci zraka in profesionalni industrijski sesalniki omogočajo čist zrak na delovnem mestu in zmanjšujejo tveganje za respiratorne težave pri delavcih. Poleg industrijske rabe so novi modeli A25, A45 in A90 prilagojeni tudi za uporabo v medicinskih ustanovah, kjer je potrebno vzdrževati visoko raven čistoče zraka.

Čistilci zraka za medicinske ustanove

Čistilci zraka Husqvarna v modelih A25, A45 in A90 ustrezajo visokim standardom kakovosti zraka, potrebnim v bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah. Opremljeni z HEPA H14 filtracijo ti čistilci odstranijo kar 99,995 % delcev. Na voljo so tudi s posebnimi sterilnimi filtri kar omogoča sterilno okolje za paciente in zdravstveno osebje. Ta visoka stopnja filtracije učinkovito odstranjuje bakterije, viruse in druge nečistoče, zaradi česar so ti modeli ključni za medicinske ustanove in druge prostore z občutljivo kakovostjo zraka.