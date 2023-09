Srčni infarkt: kako ga prepoznati in kako ukrepati?

58-letna učiteljica Tatjana Lazar se je zjutraj še dobro počutila, potem pa se je že med jutranjim varstvom v učilnici nenadoma vse spremenilo. "Oblil me je mrzel pot, postalo mi je slabo in prešinila me je neka močna, stiskajoča bolečina čez prsni koš. Spominjam se, da nisem mogla niti govoriti, da sem se naslonila na mizo in takrat je učenka stekla po pomoč k tajnici," razlaga Tatjana. Ko si je ob pomoči sodelavk nekoliko opomogla, je želela le domov, da bi počivala.

Ni dovolila, da pokličejo reševalce, saj ni želela prestrašiti otrok."Ko sem prišla domov, je bila hčerka slučajno še doma, in ko me je videla, da se slabo počutim, da sem izredno bleda, da me obliva mrzel pot, je takoj poklicala reševalce," se spominja. V kliničnem centru so ugotovili, da ima dva strdka, dobila je dve žilni opornici in diagnozo srčni infarkt.

"Tipična slika je takšna, da tišči v prsih ob naporu, oseba težko diha, je bleda, potna, bolečina se širi v levo roko, v vrat, zgornji del trebuha," opisuje simptome dr. med. Marko Zelinka. Bolečina je običajno najprej prisotna le ob naporu, nato ob manjši obremenitvi, pozneje že v mirovanju. Nimajo pa vsi, ki doživijo infarkt, tipičnih znakov, zato ga lahko zamenjajo za nekatera druga bolezenska stanja. "Z bolečinami v želodcu, z gastritisom, recimo vnetje želodčne sluznice, pri recimo tudi paničnem napadu si poten, težko dihaš in tako naprej. Veliko podobnosti je z infarktom," še dodaja Zelinkova.

Ko ob srčni kapi pride do nenadnega zastoja srca, je za preživetje bolnika izjemnega pomena hitro ukrepanje, saj se z vsako minuto možnost preživetja zmanjša za skoraj desetino, opozarja Zelinka. "Vsak se vpraša, kaj pa če bom kaj narobe naredil. Kaj gre temu človeku lahko še narobe, če je mrtev?"

Zato v takih primerih nemudoma začnite s temeljnimi postopki oživljanja, kar Tatjana vse od infarkta uči že svoje učence.