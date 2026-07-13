Infekcijska klinika dobiva podobo, gradnja 'teče po načrtih'

Nova klinika bo obsegala 24.800 kvadratnih metrov bruto površin. Na vzhodnem delu objekta je konstrukcija zgrajena od tretje kleti do četrtega nadstropja, na zahodnem delu pa do tretjega nadstropja. Delavci med drugim montirajo jekleno konstrukcijo fasade na severni in južni strani ter strešno konstrukcijo.
V podzemnih etažah že potekajo strojne in elektroinštalacije, montaža prezračevalnih sistemov, požarnih loput in sistema vodne megle, v drugi in tretji kleti pa izvajajo tudi suhomontažna in pleskarska dela.
Napredek gradnje si je v petek ogledal minister za zdravje Tadej Ostrc, ki se je pred obiskom gradbišča sestal z vodstvom UKC Ljubljana, Družbe za razvoj infrastrukture (DRI) ter predstavniki izvajalca, družbe Kolektor Koling, so zapisali na Facebooku.
Prva faza projekta je ocenjena na 156 milijonov evrov z DDV. Od tega je 55 milijonov evrov zagotovljenih iz evropskega Načrta za okrevanje in odpornost. Ta sredstva morajo biti porabljena do avgusta 2026.
Po navedbah UKC Ljubljana bo nova infrastruktura omogočila učinkovitejšo obravnavo bolnikov z nalezljivimi boleznimi, izboljšala delovne pogoje zaposlenih ter okrepila pripravljenost zdravstvenega sistema na prihodnje epidemije in pandemije.
Po zaključku prve faze je predvidena še druga faza projekta, ki vključuje gradnjo nove Gastroenterološke klinike ter nadomestno gradnjo dela Infekcijske klinike. Ta del investicije je ocenjen na 69 milijonov evrov, sredstva pa naj bi zagotovilo ministrstvo za zdravje prek Urada za investicije v zdravstvu. Nova objekta bosta skupaj obsegala 15.248 kvadratnih metrov bruto površin.
Po zaključku obeh faz bosta nova Infekcijska in Gastroenterološka klinika pomembno posodobili zdravstveno infrastrukturo UKC Ljubljana in države, so prepričani.
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