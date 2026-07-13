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Slovenija

Infekcijska klinika dobiva podobo, gradnja 'teče po načrtih'

Ljubljana, 13. 07. 2026 16.12 pred 27 dnevi 2 min branja 3

Avtor:
N.Š.
Gradnja infekcijske klinike

Tako sporočajo iz ljubljanskega UKC. Kot so zapisali, klinika, ki bo največji in najsodobnejši objekt za zdravljenje nalezljivih bolezni v Sloveniji, že dobiva končno podobo, na gradbišču pa poleg gradbenih del že potekajo tudi namestitve strojne in elektroinštalacije.

Nova klinika bo obsegala 24.800 kvadratnih metrov bruto površin. Na vzhodnem delu objekta je konstrukcija zgrajena od tretje kleti do četrtega nadstropja, na zahodnem delu pa do tretjega nadstropja. Delavci med drugim montirajo jekleno konstrukcijo fasade na severni in južni strani ter strešno konstrukcijo.

V podzemnih etažah že potekajo strojne in elektroinštalacije, montaža prezračevalnih sistemov, požarnih loput in sistema vodne megle, v drugi in tretji kleti pa izvajajo tudi suhomontažna in pleskarska dela.

Napredek gradnje si je v petek ogledal minister za zdravje Tadej Ostrc, ki se je pred obiskom gradbišča sestal z vodstvom UKC Ljubljana, Družbe za razvoj infrastrukture (DRI) ter predstavniki izvajalca, družbe Kolektor Koling, so zapisali na Facebooku.

Tadej Osterc si je ogledal gradbišče in se srečal s pristojnimi.
Tadej Osterc si je ogledal gradbišče in se srečal s pristojnimi.
FOTO: Kanal A

Prva faza projekta je ocenjena na 156 milijonov evrov z DDV. Od tega je 55 milijonov evrov zagotovljenih iz evropskega Načrta za okrevanje in odpornost. Ta sredstva morajo biti porabljena do avgusta 2026.

Po navedbah UKC Ljubljana bo nova infrastruktura omogočila učinkovitejšo obravnavo bolnikov z nalezljivimi boleznimi, izboljšala delovne pogoje zaposlenih ter okrepila pripravljenost zdravstvenega sistema na prihodnje epidemije in pandemije.

Po zaključku prve faze je predvidena še druga faza projekta, ki vključuje gradnjo nove Gastroenterološke klinike ter nadomestno gradnjo dela Infekcijske klinike. Ta del investicije je ocenjen na 69 milijonov evrov, sredstva pa naj bi zagotovilo ministrstvo za zdravje prek Urada za investicije v zdravstvu. Nova objekta bosta skupaj obsegala 15.248 kvadratnih metrov bruto površin.

Po zaključku obeh faz bosta nova Infekcijska in Gastroenterološka klinika pomembno posodobili zdravstveno infrastrukturo UKC Ljubljana in države, so prepričani.

ukc infekcijska
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KOMENTARJI3

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zibertmi
14. 07. 2026 10.17
verjetno je tole poslopje od nakupa zemljišča,gradbenega dovoljenja in pozidave nastalo v teh 4 mesecih vlade
Odgovori
+4
5 1
zibertmi
14. 07. 2026 16.45
ali me ne razumeš ali si pa pripadnik nova tv.leta traja ,da pridobiš gradbeno dovoljenje,medaljo so pripenja najnovejši minister
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+1
1 0
Uporabnik1932330
13. 07. 2026 19.30
Komaj čakam da bo narejena-sem kar dosti na infekcijski zaradi okužb.
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0 0
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