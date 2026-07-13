Infekcijska klinika dobiva podobo, gradnja 'teče po načrtih'

Nova klinika bo obsegala 24.800 kvadratnih metrov bruto površin. Na vzhodnem delu objekta je konstrukcija zgrajena od tretje kleti do četrtega nadstropja, na zahodnem delu pa do tretjega nadstropja. Delavci med drugim montirajo jekleno konstrukcijo fasade na severni in južni strani ter strešno konstrukcijo.

V podzemnih etažah že potekajo strojne in elektroinštalacije, montaža prezračevalnih sistemov, požarnih loput in sistema vodne megle, v drugi in tretji kleti pa izvajajo tudi suhomontažna in pleskarska dela.

Napredek gradnje si je v petek ogledal minister za zdravje Tadej Ostrc, ki se je pred obiskom gradbišča sestal z vodstvom UKC Ljubljana, Družbe za razvoj infrastrukture (DRI) ter predstavniki izvajalca, družbe Kolektor Koling, so zapisali na Facebooku.