Infekcijska klinika: začela se je selitev enote za intenzivno terapijo

Predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović , ki je na kliniki zaposlena kot infektologinja, je za medije povedala, da bodo selitvi enote intenzivne terapije sledile selitve drugih oddelkov in ambulant. Na drugo lokacijo se bo z ekipo preselila tudi sama. Selitev za zaposlene predstavlja dodatne obremenitve. "Ampak glejte, najbrž se cela Slovenija strinja, da je to nujno," je pristavila in poudarila, da si tako zaposleni kot bolniki želijo novih prostorov.

"Ob tej priložnosti smo zaposlene in paciente prosili za razumevanje in sodelovanje," so pojasnili v ljubljanskem kliničnem centru. Doslej so preselili 11 intenzivnih postelj od skupno 19, pa tudi dispečersko službo zdravstva in službo kliničnega centra za korporativno varnost.

V UKC Ljubljana so spomnili, da so v začetku leta ministrstvo za zdravje, UKC ter izvajalca Kolektor Koling in CGP podpisali pogodbo o dograditvi ljubljanske infekcijske klinike. Gradnja prizidka naj bi se po prvih napovedih začela aprila, a je prišlo do krajšega zamika. Z ministrstva za zdravje so pojasnili, da bo izvajalec predvidoma še v tem mesecu uveden v delo. Gradnja naj bi sicer trajala približno dve leti, po napovedih do sredine leta 2026. Vrednost investicije je ocenjena na 95,5 milijona evrov z DDV. Projekt bo sofinanciran z nepovratnimi evropskimi sredstvi iz načrta za okrevanje in odpornost v višini 70 milijonov evrov. Projekt bo zajemal gradbena, obrtniško-zaključna in instalacijska dela, pa tudi dobavo in montažo vgradne medicinske in tehnološke opreme ter izvedbo zunanje ureditve.

V objektu je predvidena ureditev prostorov za zahtevnejši bolnišnični program, ki je ključen za nadaljnje delo klinike. V objektu bodo tako prostori za urgenco z diagnostiko in terapijo, specialistične ambulante in 24-urni hospital, oddelek intenzivne in polintenzivne terapije, otroški oddelek, oddelek za zelo nalezljive bolezni ter operacijska dvorana, ki bo hkrati služila tudi za razbremenitev centralnega operacijskega bloka. Prostori bodo po navedbah kliničnega centra urejeni skladno z zadnjimi smernicami in standardi na področju projektiranja bolnišničnih objektov. Poleg tega je v sklopu novogradnje predviden tudi prostor za centralno-oskrbovalne službe, upravno-administrativne in strokovne službe, tehnične prostore z instalacijskimi sistemi ter parkirišča za zaposlene. V obstoječem, delno prenovljenem objektu, bo ostal manj zahteven bolnišnični program.

Namen investicije je izboljšati infrastrukturno pripravljenost javnega zdravstva za odkrivanje, omejevanje širjenja in zdravljenja kužnih bolezni ter okrepiti odpornost slovenske družbe kot celote na pandemije in epidemije, so navedli v kliničnem centru. Širši cilj investicije pa je v okviru infekcijske klinike UKC Ljubljana izboljšati pogoje za izvajanje kakovostne zdravstvene obravnave vseh bolnikov s kužnimi boleznimi in s tem omogočiti javnemu zdravstvenemu sistemu v osrednjeslovenski statistični in zdravstveni regiji, za nekatere okužbe in bolezni pa v nacionalnem okviru, da nadalje izboljša uspešnost odkrivanja in zdravljenja prenosljivih bolezni, so še sporočili z ljubljanskega UKC.