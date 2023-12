Infekcijski oddelek končno v novih prostorih

Oddelku za infekcijske bolezni UKC Maribor se vendarle obetajo boljši časi. Po tem, ko so več let opozarjali, da 100 let stara razpadajoča zgradba s premajhnimi bolniškimi sobami, preozkimi hodniki, s črno plesnijo po zidovih, s premalo toaletnimi prostori za paciente, enostavno ni več primerna ne za bolnike ne za zdravstveno osebje, so zdaj, vsaj začasno, preseljeni. In sicer v prostore psihiatrije. Vsaj dokler stare zgradbe ne porušijo in zgradijo nove.