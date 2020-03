Infektolog: V prihodnjih tednih bo potrebno stisniti zobe

Svetovno priznani infektolog Andrej Trampuž, je v oddaji 24UR povedal,da bo število okuženih tudi v Sloveniji zagotovo"bistveno poraslo".Kot v drugih državah, bodo tudi v Sloveniji zdravstveni delavci tisti, ki bodo v najbolj tveganem položaju. "Verjetno se bodo pojavile tudi okužbe, ki se bodo širile v Sloveniji, se pravi pri ljudeh, ki ne bodo prišli iz drugih držav."

Podobno kot drugje po svetu, bo tako v naslednjih tednih potrebno stisniti zobe in prebroditi to epidemijo z enostavnimi ukrepi, kot so higiena rok in kašljanjem v rokav, še dodaja.