Slovenija

Inflacija pospešila na 3,1 odstotka: najbolj se je podražila hrana

Ljubljana , 30. 10. 2025 10.50

A.K.
75

Inflacija je oktobra pospešila. Cene življenjskih potrebščin so bile v povprečju za 3,1 odstotka višje kot oktobra lani, pri čemer je bila prvič po maju 2023 rast cen blaga višja kot rast cen storitev. Vnovič so k inflaciji največ prispevale podražitve hrane. Na mesečni ravni so cene ostale nespremenjene, so sporočili iz statističnega urada.

Cene hrane in brezalkoholnih pijač so bile oktobra za 6,8 odstotka višje kot pred letom dni. Cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo so se v letu dni zvišale za 4,2 odstotka. K oktobrski inflaciji so prispevale tudi podražitve v skupini zdravstvo (rast za 5,5 odstotka) ter restavracijah in hotelih (za 4,7 odstotka). Rast cen v skupini alkoholne pijače in tobak pa je bila 3,7-odstotna.

Podražitev hrane
Podražitev hrane FOTO: Shutterstock

Na mesečni ravni so se oktobra najbolj podražila oblačila (za 3,9 odstotka), manj kot septembra pa je bilo treba odšteti za počitniške pakete, prav tako so se pocenile nastanitvene storitve in zavarovanja.

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja za primerjave v EU, je bila oktobra prav tako 3,1-odstotna. Mesečna rast cen je znašala 0,1 odstotka.

inflacija oktober
KOMENTARJI (75)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Jezna Jasna
30. 10. 2025 12.07
Najbolj so se oblačila podražila. Nove kolekcije jesen-zima so vedno dražje od prejšnjih oblačil, ki so bila še od kolekcije pomlad-poletje in so se še jeseni prodajala s popusti. Vlada naj ukine posezonske popuste, da bo manjša inflacija jeseni. Pametnjakoviči, ki jih žene oblačijo.😂
Ricola Swiss
30. 10. 2025 12.07
V Dobruški vasi in Šentjerneju ne občutimo inflacije, imamo tovariša Mesca in Maljevca, ki do onemoglosti skrbita za nas. Nam je prav luštno!
ZIPPO
30. 10. 2025 12.06
-1
Zaradi požrešnosti trgovcev se vse draži,marže so nenormalne za njihove dobičke!!!!!Zaustavite to že enkrat,ker ta pohlep ni normalen!!!!
St. Gallen
30. 10. 2025 12.05
V Svici je inflacija 0% in to brez energetskega guruja. Se boljsa bi bila z energetskim gurujem :-)
2mt8
30. 10. 2025 11.59
+5
Simptom prekomernega trošenja vlade je INFLACIJA. Tudi v Jugoslaviji je bil to problem.
Mclaren
30. 10. 2025 12.05
Trgovci dražijo hrano. Premalo dobička imajo.
Polkavalčekrokenrol
30. 10. 2025 12.05
Ali pa preveč denarja v obtoku,takoj se vidi da so se nekaterim prejemki povečali
Želko Kacin
30. 10. 2025 11.58
+3
važn da cigosi imajo popuste
Mclaren
30. 10. 2025 12.05
Vsaj pravi nick si daj...
Žrtev
30. 10. 2025 11.58
+0
Ni problema, plača mi je šla gor 10%
Rožle Patriot
30. 10. 2025 12.01
.... socialna ni plača ... !!!
vlahov
30. 10. 2025 11.56
+2
Inflacija je posledica zadolževanja države . Letos je dolg države zrasel ,na pikico manj kot 2 miljardi.
Polkavalčekrokenrol
30. 10. 2025 12.06
Lahko bi bila če bi ta denar dobili ljudje,pa ga niso
Artechh
30. 10. 2025 11.51
+6
Golobu pa res niti ena stvar ne gre več na roke.
modelx
30. 10. 2025 11.58
-1
cene dvigajo managerji. vsi v parlamentu in vldai pa so krivi za dvig cen energentov s podpiranjem proxi vojne in sankcij, ki jih plačujemo državljani eu. samo 2 v eu sta jim pokazala sredinec
3320.
30. 10. 2025 11.50
+4
Vrhunsko menadžeriranje, ni kaj.
tom74
30. 10. 2025 11.50
No tko kot nas tuki okol vozijo, nas skušajo povsod. Ko da ne bi živel tuki.
blazter
30. 10. 2025 11.49
+1
Dvigujejo ker lahko
Andrej Lon?ar3
30. 10. 2025 11.48
+5
Kar se tiče hrane je inflacija več kot 30 odstotna.
Pegasus2
30. 10. 2025 11.46
+8
Vrhunski menedžer na kvadrat prav da nam vsi zavidajo ples.
Rožle Patriot
30. 10. 2025 11.44
+8
Holoba je narod do konca izžvižgal, on pa sliši aplavz ... he, he .. pa to ne moreš verjet !!!
Rožle Patriot
30. 10. 2025 11.55
+4
Verjetno je videl tudi, da narod v Novem mestu pleše, glede na to, da ima do konca izkrivljeno sliko ... !
Houdre
30. 10. 2025 11.44
+6
A plešeste
300 let do specialista
30. 10. 2025 11.43
+10
Jaz bi rekel, da je šla hrana najmanj 33% gor, pa je šla več! Norčevanje iz ljudi.
Polkavalčekrokenrol
30. 10. 2025 11.46
+0
Je res,samo inflacija ne zajema samo hrane,je še kup drugih stvari
Vera in Bog
30. 10. 2025 11.41
+4
Tri ali trinajst?
Rožle Patriot
30. 10. 2025 11.45
+4
enaintridest ... pa to
Majzelj
30. 10. 2025 11.41
+8
Pri nas vse frči, sam pamet je odletela.
