Inflacija pospešila na 3,1 odstotka: najbolj se je podražila hrana

Cene hrane in brezalkoholnih pijač so bile oktobra za 6,8 odstotka višje kot pred letom dni. Cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo so se v letu dni zvišale za 4,2 odstotka. K oktobrski inflaciji so prispevale tudi podražitve v skupini zdravstvo (rast za 5,5 odstotka) ter restavracijah in hotelih (za 4,7 odstotka). Rast cen v skupini alkoholne pijače in tobak pa je bila 3,7-odstotna.

Na mesečni ravni so se oktobra najbolj podražila oblačila (za 3,9 odstotka), manj kot septembra pa je bilo treba odšteti za počitniške pakete, prav tako so se pocenile nastanitvene storitve in zavarovanja.

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja za primerjave v EU, je bila oktobra prav tako 3,1-odstotna. Mesečna rast cen je znašala 0,1 odstotka.