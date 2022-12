Inflacija se je ob koncu leta še nekoliko okrepila

Od junija naprej je bila letna inflacija v Sloveniji okoli 10 odstotkov ali več, vrhunec je dosegla julija in avgusta z 11 odstotki, še najnižja v tem letu pa je bila marca s 5,4 odstotka. K letni inflaciji so decembra največ, 3,1 odstotne točke, prispevale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač, ki so se zvišale za 18,6 odstotka.

Podražitve električne energije, plina in drugih goriv, cene v tej skupini so se zvišale za 18 odstotkov, so k inflaciji prispevale 1,4 odstotne točke, dvig cen stanovanjske in gospodinjske opreme ter tekočega vzdrževanja stanovanj (za 12,9 odstotka) pa je inflacijo zvišal za eno odstotno točko.

Cene blaga so bile medletno v povprečju višje za 11,5 odstotka, cene storitev pa za 7,7 odstotka. Blago dnevne porabe se je podražilo za 14,5 odstotka, trajno blago za 8,2 odstotka in poltrajno blago za 3,8 odstotka. V primerjavi z novembrom so bile medtem cene življenjskih potrebščin decembra v povprečju višje za 0,2 odstotka.

Mesečno inflacijo so najbolj, za 0,3 odstotne točke, zvišale podražitve hrane (višje so bile za 1,7 odstotka). Po 0,1 odstotne točke so prispevale višje cene v skupinah gospodinjsko pohištvo (za 2,7 odstotka), komunikacije (za 2,7 odstotka), restavracije in hoteli (za en odstotek), rekreacijske in kulturne storitve (za 3,5 odstotka) ter zdravstvene storitve (za 0,9 odstotka).