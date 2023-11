Pri žerjavu s Cerkniškega jezera potrjena ptičja gripa

Pri poginjenem žerjavu, pobranem na Cerkniškem jezeru, so danes potrdili patogeno aviarno influenco podtipa H5N1.

O primerih HPAI pri prostoživečih pticah in perutnini poročajo iz večine držav EU, bolezen je prisotna tudi v sosednjih državah. Včeraj je izbruh prijavila Hrvaška, in sicer pri puranih v Brodsko-posavski županiji, so sporočili iz UVHRVVR.